Andrea Nicole Conte riceve una bellissima sorpresa da sua madre: la tronista di Uomini e Donne scoppia in lacrime.

Una sorpresa per Andrea Nicole Conte

Non smette di emozionare Andrea Nicole Conte. Come sappiamo ormai sono più di due mesi che la bella tronista di Uomini e Donne ha iniziato il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, e ormai manca poco alla scelta. Attualmente infatti sono due i corteggiatori che sta frequentando: Ciprian e Alessandro. Proprio con quest’ultimo c’è stata un’esterna che ha fatto emozionare il pubblico, e non sono mancate anche delle lacrime.

Alessandro infatti ha deciso, con l’aiuto della redazione, di fare una bellissima sorpresa per Andrea Nicole, durante la quale a intervenire è stata nientemeno che la mamma della tronista. La madre della Conte, che nel mentre è scoppiata in lacrime, infatti ha inviato a sua figlia un bellissimo videomessaggio, dove ha speso delle bellissime parole nei suoi confronti. Ma non solo.

Successivamente infatti la madre di Andrea Nicole Conte ha raggiunto la tronista e ha fatto la conoscenza proprio di Alessandro! Naturalmente non sono mancate le emozioni e numerosi utenti sui social si sono commossi fino alle lacrime nel vedere questo bellissimo e intenso momento. Ciprian nel mentre è rimasto deluso dall’accaduto e ha ammesso che avrebbe voluto pensare lui a una sorpresa del genere.

Una sorpresa che Andrea Nicole non si aspettava ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/CSVpdkdRkx — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2021

Il web intanto attende con ansia di scoprire chi sarà la scelta di Andrea Nicole. La bella tronista deciderà di lasciare Uomini e Donne con Ciprian o con Alessandro? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.

