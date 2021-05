1 Andrea Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli

Ieri sera a Il Punto Z di Tommaso Zorzi sono arrivati due ospiti d’eccezione in studio come Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Proprio con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, il conduttore ha avuto il piacere di condividere l’avventura del GF Vip, uno degli argomenti di discussione della chiacchierata.

Andrea Zelletta durante il suo percorso nel reality ha stretto una forte amicizia con Pierpaolo Pretelli ma, durante le ultime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia si sono allontanati. Adesso che il programma è terminato da 2 mesi abbondanti, Andrea e Pierpaolo, tranne una primissima volta, non hanno più avuto modo di risentirsi. Zelletta in varie interviste ha detto di non sentirsi in colpa e crede di non aver fatto nulla di sbagliato, mentre Pierpaolo ha avuto qualcosa da recriminare e ha fatto sapere di aver visto qualche video che non gli è piaciuto.

Ma ora il rapporto tra i due sarò tornato ad essere quello di una volta? Per introdurre il discorso, il conduttore ha esordito con questa domanda: “Andrea fuori dalla Casa oltre a me e Oppini chi altro è rimasto nel tuo cuore?”. Subito Zelletta ha risposto: “Eli, Stefania, Zenga, Enock, che mi ha chiamato un secondo fa. Io non è che ne sento pochi, ne sento tanti. Giusti. Con Enock ci chiamiamo ogni giorno. Oppini anche sento tutti i giorni”.

Nel fare l’elenco, oltre a Rosalinda Cannavò non menzionata, manca anche un altro nome all’appello, come fatto notare da Tommaso: “Manca un nome che era un tuo grande amico dentro la Casa”. Zelletta ha ribattuto: “Sì… quindi?”, con Zorzi che l’ha punzecchiato ancora per sapere qualcosa di più: “Quindi è un nome che non mi hai fatto”.

