Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Parla Andrea Zelletta

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica è stato Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, a causa di alcuni impegni lavorativi, è stato beccato ad alcuni party e a diverse serate in discoteca, e a quel punto alcuni utenti lo hanno duramente attaccato. Le malelingue del web hanno così insinuato che Andrea stia pensando solo al divertimento, in un momento così delicato della sua vita. Solo pochi giorni fa infatti Zelletta è diventato padre per la prima volta, dopo che Natalia Paragoni ha dato alla luce una bellissima bambina, Ginevra.

Poco fa così, con un post sui social, Andrea Zelletta ha deciso di replicare per la prima volta alle critiche del web, a seguito della polemica che l’ha travolto. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Oggi vorrei mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto, ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi sostenete e che avete capito la situazione in cui mi trovo. Le vostre parole di supporto, i vostri messaggi e il vostro affetto sono molto importanti. Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy e le nostre scelte, CHE FACCIAMO SEMPRE INSIEME e per il bene della nostra famiglia. Grazie”.

In queste ore nel mentre a parlare su Instagram è stata anche Natalia Paragoni, che ha raccontato i dettagli del parto. Ma non solo. L’ex corteggiatrice ha anche spiegato perché lei e Andrea Zelletta hanno deciso di non mostrare Gienevra sui social, e in merito ha affermato: “Mettiamo ancora il cuoricino sulla sua faccia perché non sappiamo ancora come regolarci. In questo momento non ci sembra il caso di mostrarla”.