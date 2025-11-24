Con un video sui social, Andrea Zelletta ha raccontato di essersi sottoposto al trapianto di capelli. Ecco perché e cosa ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il racconto di Andrea Zelletta

Sono passati alcuni anni da quando Andrea Zelletta ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show. Proprio all’interno del programma il dj ha fatto la conoscenza di Natalia Paragoni, con la quale ancora oggi è impegnato. I due, che sono senza dubbio una delle coppie più belle e amate tra quelle nate in trasmissione, sono anche diventati genitori di una meravigliosa bambina e prossimamente non sono escluse anche le attesissime nozze. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore l’ex tronista è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di un episodio che non è passato inosservato.

Con un video postato sui social, Andrea Zelletta ha raccontato di essersi sottoposto al trapianto di capelli. L’intervento si è svolto lo scorso sabato in una clinica di Milano e a seguito dell’operazione il dj ha spiegato il perché di questa scelta. In merito Andrea ha dichiarato:

“Perché l’ho fatto? Anche in clinica mi hanno detto che non ne avevo un granché bisogno, ma era una roba che volevo fare perché questa piccola stempiatura mi dava fastidio. Sinceramente perché non farlo se una cosa ti rende un pizzico insicuro e si può migliorare? Se avete voglia di fare una cosa che può farvi sentire meglio fatelo, anche se non è super necessario”.

In queste ore dunque Andrea Zelletta sta condividendo con il suo pubblico i risultati dell’operazione e, giorno dopo giorno, sta documentando i progressi. La scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne nel mentre ha diviso il web e sui social in molti stanno commentando la decisione del dj di sottoporsi al trapianto di capelli.

