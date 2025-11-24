Chiara Ferragni lancia sul mercato la candela profumata del suo brand. Ecco quanto costa e le prime dichiarazioni dell’imprenditrice digitale.

Arriva la candela di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata e in queste ore ha presentato sui social l’ultimo prodotto del suo brand. Si tratta di una candela profumata dal nome It’s Gonna Be Incredibile, pensata, come si legge sul sito dell’influencer, “per chi ama sognare a occhi aperti”. Ma non è finita qui. Insieme a questo nuovissimo prodotto, l’imprenditrice digitale ha anche presentato il suo nuovo stemma. Spiegandone il significato, la Ferragni ha dichiarato:

“Spero vi piaccia e che vi faccia compagnia. Volevo farvi vedere il nuovo stemma, perché per me ha un significato stupendo. Oltre ad avere un profumo meraviglioso, che sa di casa, di famiglia, di biscotti e caramello, mi piace tantissimo lo stemma che abbiamo disegnato per questo nuovo capitolo del mio brand. Ci sono i miei portafortuna, cioè i miei bimbi. C’è Leo, sotto forma di Leone, ci sono le mie iniziali e poi c’è Vittoria, sotto forma di angioletto, che fa la V di Vittoria”.

Ma quanto costa dunque la candela profumata di Chiara Ferragni? Andiamo a scoprirlo. Come si legge sul sito ufficiale, il prodotto viene venduto a 39,90€ e in queste ore sta già andando a ruba. Si tratta dunque di una nuova ripartenza per l’influencer, che in questi mesi ha lavorato senza sosta.

Negli ultimi giorni intanto in rete si sta discutendo anche molto della vita privata della Ferragni. Si mormora infatti che la relazione con Giovanni Tronchetti Provera stia vivendo un nuovo momento di crisi e c’è chi parla di possibile rottura. Attualmente però Chiara non ha ancora confermato le indiscrezioni che sono di conseguenza da prendere con le pinze, in attesa di news ufficiali.

