Francesca Fagnani rivela che domani sera, nel corso della prossima puntata di Belve, ci sarà un omaggio ad Ornella Vanoni, scomparsa qualche giorno fa all’età di 91 anni.

Belve omaggia Ornella Vanoni

In queste settimane sta andando in onda su Rai 2 la nuova edizione di Belve, che settimana dopo settimana sta regalando grandi emozioni e colpi di scena al grande pubblico. Proprio domani sera andrà in onda la quarta puntata e stavolta tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci saranno tre nomi d’eccezione. Parliamo di Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini, che si metteranno a nudo e risponderanno alle scomode domande della padrona di casa. Non mancherà anche una nuova incursione di Maria De Filippi, che ci regalerà un altro siparietto con la Fagnani. Ma non è finita qui.

Nel corso della prossima puntata infatti, come annunciato dalla stessa Francesca a FanPage, ci sarà anche un omaggio ad Ornella Vanoni, che come è noto è venuta a mancare all’età di 91 anni. La cantante si è spenta serenamente nella sua casa di Milano e proprio oggi si terranno i funerali.

Francesca Fagnani intanto ha anticipato che domani Belve omaggerà proprio la Vanoni, che da anni con il brano L’Appuntamento fa da sigla al programma. Già qualche ora fa la conduttrice, dopo aver appreso della scomparsa della cantante, ha voluto ricordare Ornella con un dolce messaggio sui social. La presentatrice ha così dichiarato: “Che dolore cara Ornella. Grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile”.

Domani sera dunque il pubblico assisterà a un commovente omaggio ad Ornella Vanoni, che di certo emozionerà tutto il pubblico. L’appuntamento con la Fagnani è come sempre su Rai 2, alle ore 21:30.

