3 Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi si scambiano un bacio sulle labbra a Capodanno…e l’influencer si lascia andare ad un apprezzamento

Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi si sono scambiati un bacio sulle labbra la notte di Capodanno. Il tutto è nato durante la puntata speciale dell’ultimo dell’anno del Grande Fratello Vip a causa di una prova scelta dagli autori per mettere un po’ di pepe alla serata. A turno i vipponi sono stati chiamati a baciarsi gli uni con gli altri sotto il vischio posizionato in salotto. E così dopo il bacio appassionato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è stato anche il turno dell’ex tronista e dell’influencer.

Il bacio tra Tommaso e Zelletta #GFVIP pic.twitter.com/052SojIIqU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

Un lungo bacio a stampo tra i due che ha fatto sognare e divertire tanti fan e telespettatori. Qualche giorno prima Zelletta aveva candidamente ammesso a Carlotta Dell’Isola di essere “intellettualmente innamorato” di Tommaso. Dopo il bacio, Zorzi si è lasciato andare ad un commento sincero nei confronti di Andrea, che vi riportiamo qui di seguito. “Però è bono Zelletta, fa la sua figura“, ha ammesso Tommaso a Giacomo Urtis dopo che Andrea Zelletta si è esibito in una prova di burlesque.

Tommaso: “Però è bono eh, è bono Zelletta fa la sua figura.”



CROCC IERI ERA LA TUA SERATA.⚰️⚰️⚰️⚰️#GFVIP



pic.twitter.com/7Ure5fUzZO — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) January 1, 2021

Prima dell’ex tronista, un altro Andrea era finito “tra le grinfie” di Zorzi. Sempre a causa della prova del vischio, Tommaso ha scambiato un bacio anche con Zenga. Un bacio che è stato visto con entusiasmo anche da Alessia Marcuzzi. La conduttrice, da sempre grande fan del Grande Fratello Vip, ha infatti ricondiviso il momento su Twitter e ha commentato con un “Wow, che bacio super…mi è partita la Zorzenga ship“.

Tornando invece a Tommaso e Zelletta, il loro rapporto non è sempre stato sereno. In passato infatti i due non si sono trovati d’accordo in diverse occasioni.

Ripercorriamo insieme il loro percorso