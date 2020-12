3 Andrea Zelletta ammette di essere “intellettualmente innamorato” di Tommaso Zorzi e confessa di sentire la mancanza di Francesco Oppini

Andrea Zelletta ha una stima ed un’ammirazione senza eguali per Tommaso Zorzi. Sebbene qualcuno sospetti che questo affetto particolare nei confronti dell’influencer sia nato solo la sua momentanea uscita dalla casa, l’ex tronista continua a spendere belle parole nei confronti di Zorzi. Nelle prime settimane di permanenza nel Grande Fratello Vip, Andrea ha sbottato più volte contro Tommaso e le sue minacce di abbandonare il gioco. Ora arriva una confessione completamente opposta ed un’ammissione forse inaspettata.

Intellettualmente parlando sono innamorato di tommaso



AMORE NON CE N’ERAVAMO ACCORTI PER NIENTE ⚰️⚰️ #gfvip pic.twitter.com/La1aPg8lpR — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 26, 2020

“Cavolo, io intellettualmente parlando sono innamorato di Tommaso“, ammette Zelletta riferendosi ovviamente al carisma e al del suo coinquilino. Poche parole che hanno però scatenato molti fan su Twitter che hanno iniziato a fare il tifo per un’eventuale coppia formata da Andrea e Tommaso. E’ stato un Natale senza ombra di dubbio difficile per il povero ex tronista.

Andrea Zelletta ha infatti ricevuto un criptico regalo da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni. Una boccetta di profumo accompagnata da uno strano biglietto con un messaggio che ha mandato profondamente in crisi Andrea: “Buon Natale dalla tua ragazza, spero che tu possa essere sereno per questo tuo Natale. A presto“. Nelle scorse ore, dopo aver riflettuto a lungo sull’accaduto, Zelletta ha provato a riprendersi e si è detto pronto ad affrontare qualsiasi confronto chiarificatore con Natalia.

Nel frattempo, parlando con Carlotta Dell’Isola, ha ammesso di sentire la mancanza di un altro concorrente uscito dalla casa, Francesco Oppini. Ecco cosa ha dichiarato.