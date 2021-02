3 Andrea Zenga parla delle Rosmello

La vicinanza tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha messo in discussione il rapporto tra l’attrice e la sua ‘amica speciale’ Dayane Mello, la quale si è sentita messa completamente da parte da lei e ‘tradita’. Durante l’appuntamento di ieri con il GF Vip le Rosmello hanno avuto una lite molto accesa. Scontro che sembra averle allontanate, nonostante qualche cenno di cedimento nel post puntata da parte dell’amazzone che ha accarezzato a e dato la buonanotte alla sua amica.

In veranda Andrea ha analizzato quanto successo con Rosalinda: “E dato che si è tirato fuori l’argomento, non mi pare neanche che sia innamorata di te, non mi pare, ecco”, ha detto Andrea Zenga rivolgendosi a Rosalinda, che ha risposto con un non troppo convinto “Ma che…”, per poi proseguire la Cannavò ha aggiunto: “Voglio un maschio…”, riprendendo a suo dire alcune affermazioni fatte da Dayane.

Andrea Zenga sostiene che da fuori il rapporto tra le Rosmello sia visto in un determinato modo: “Fuori il rapporto si è comunque idealizzato, però amiche ok, innamorate è un altro. Però sai, forse con questa parola ‘amore’ si è un po’ idealizzato, è un pensiero che mi viene. Poi anche il post del fratello sinceramente non lo capisco. Che vuol dire ‘l’ha tradita’?”.

Rosalinda Cannavò ha risposto al pensiero di Andrea Zenga: “Ma per me comunque nei suoi confronti ho sempre detto che è amore, perché comunque io le voglio bene, ma è un altro tipo di amore. Idealizzata sì, ma non da lei. Sì, lui ha detto che ‘mi sto approfittando di lei’, ma di che…”.

C’è da dire, però, che a prescindere da tutto, ci sono diverse frasi che hanno fatto pensare ad un rapporto diverso tra le due. Ricordiamo ad esempio in piazzetta Morra quando proprio Rosalinda Cannavò disse: “Se fossi uomo potrei innamorarmi di Dayane”, con Samantha de Grenet che l’ha corretta dicendo: “Fidati che anche le donne si innamorano di Dayane” e Rosalinda che ha aggiunto: “E allora sono innamorata di lei”. Ma il tutto si è poi ridimensionato nel momento in cui Samantha ha precisato che il loro è un rapporto tra sorelle, tanto che le due hanno anche aggiunto di voler fare un tatuaggio insieme.

Z: "non mi pare neanche che sia innamorata di te"

R: "ma che"



Adua non capisci un cazzo.#exrosmello pic.twitter.com/p0s8JxY4Mk — disillusione absoluta💫 (@stopworki) February 20, 2021

Questo dunque il pensiero di Andrea Zenga sul rapporto tra le Rosmello, che sembra essersi, almeno ad ora, sgretolato. La visione del gieffino non coincide per nulla con la versione di Dayane Mello, che la vede decisamente in modo diverso…