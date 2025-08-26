Sui social Andreas Muller ha annunciato l’apertura del suo primo negozio. Ha spiegato che balla meno “a causa del mercato italiano”, ma non ha alcuna intenzione di smettere con la danza. “Amo rischiare e vivere nuove avventure”, ha detto.

Andreas Muller apre il negozio

Una nuova avventura sta per cominciare per Andreas Muller. Il ballerino, noto per il suo percorso da allievo e poi professionista ad Amici di Maria De Filippi, ha annunciato sui social l’apertura del suo primo negozio. Accompagnato dalla compagna (e presto sposa) Veronica Peparini e dalle figlie gemelle Ginevra e Penelope, Andreas ha mostrato con emozione il locale che ospiterà la nuova attività commerciale.

LEGGI ANCHE: Mercedesz Henger è incinta e lo rivela con un video dolcissimo insieme al suo fidanzato Alessio

L’annuncio ha suscitato entusiasmo, ma anche qualche dubbio da parte dei fan: sta forse dicendo addio alla danza? La risposta di Andreas Muller è arrivata chiara e diretta: “In realtà ballo poco a causa del mercato italiano. Tuttavia, continuerò a fare il ballerino e il coreografo”.

Il ballerino ha spiegato di essere alla ricerca di nuovi stimoli, senza però rinnegare la sua prima passione: “Amo vivere, rischiare, lanciarmi in nuove avventure”.

Il ballerino ha ricordato con gratitudine le esperienze vissute finora, iniziando a danzare a vent’anni e affrontando con coraggio le sfide del mestiere. Ha spiegato di avere fatto molti sacrifici, ma ha sempre valutato bene cosa accettare e cosa no.

Ha poi raccontato di aver rifiutato un’importante occasione all’estero: “Mi stavo innamorando e ho messo al primo posto il desiderio di diventare padre”. Oggi Andreas Muller pare continuare a ricevere proposte internazionali, ma la sua priorità resta la quotidianità costruita in Italia, pur consapevole delle difficoltà: “Ci sono contesti che hanno creato confusione nella danza, mettendo sullo stesso piano professionisti e non”.

Infine, ha rassicurato i suoi fan: “Tranquilli, continuerò a lasciare la porta aperta all’arte. Sappiate solo che non è facile e mi sono messo a nudo per raccontarlo. Nel frattempo però aprirò questo mio primo negozio”.

Questo il lungo messaggio scritto da Andreas Muller….

Le storie Instagram di Andreas Muller

LEGGI ANCHE: Il viaggio nei sentimenti… continua! Prendete i popcorn perché sta arrivando ‘Temptation Island e poi… e poi’

La decisione dunque è stata presa e noi facciamo un caloroso in bocca al lupo ad Andreas.