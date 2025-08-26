Lieta notizia è arrivata dai social. Mercedesz Henger è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Alessio Salata. L’annuncio è arrivato tramite un video social in cui la coppia ha mostrato l’ecografia e un tenero vestitino, un regalo di Eva Henger.

Mercedesz Henger è incinta

Che bella notizia! Mercedesz Henger ha annunciato ufficialmente di essere incinta del suo primo figlio. La figlia di Eva Henger ha condiviso la notizia attraverso un video dolcissimo sui social, insieme al compagno Alessio Salata. L’annuncio è stato accolto con grande affetto dai fan e, naturalmente, con emozione dalla futura nonna Eva.

LEGGI ANCHE: L’ex Aleska lo lascia su consiglio di ChatGPT, Luca Onestini ci scrive una canzone (ed è super trash)

Nel video si vede Alessio, visibilmente emozionato, mostrare l’ecografia del nascituro, mentre Mercedesz stringe tra le mani il primo vestitino del futuro bebè. A rendere il tutto ancora più tenero, la didascalia che accompagna il video: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’, e ora vogliamo condividerlo con voi”.

Ma non solo: Eva Henger non ha resistito e ha subito commentato il post con un messaggio affettuoso e tanti cuori, rivelando con tanto orgoglio: “Vestitino che ho comprato io!”.

Mentre Mercedesz Henger è un volto conosciuto del mondo dello spettacolo, il suo compagno Alessio Salata è molto più riservato. Classe 2002, originario di Toirano, in provincia di Savona, ha un passato da calciatore nelle giovanili del Genoa e oggi lavora nel settore immobiliare in Liguria. Il suo profilo Instagram è privato e conta meno di quattromila follower. Un segno che dimostra la volontà di stare lontano dai riflettori, nonostante la relazione con una figura pubblica.

LEGGI ANCHE: Al Bano punge Conti e Amadeus dopo l’esclusione da Sanremo: “Ero abituato a un signore come Baudo”

Di Alessio si sa poco: ha un fratello di nome Andrea e ha sempre condotto una vita discreta. Ora però, con l’arrivo del primo figlio, il suo mondo si prepara a cambiare. E a giudicare dalle immagini condivise, la felicità in lui e in Mercedesz Henger è davvero tantissima!