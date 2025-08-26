A settembre arriva lo speciale Temptation Island e poi… e poi, con tutti gli aggiornamenti sulle coppie dell’estate

Fermi tutti! Temptation Island torna con uno speciale in prima serata a metà settembre, registrato negli studi di Uomini e Donne. Il format seguirà lo stile del “dibattito” spagnolo, raccontando gli sviluppi post-falò. Scopriremo finalmente chi ha resistito e chi ha ceduto alla tentazione.

Temptation Island e poi… e poi sta arrivando!

Una voce di corridoio diventata notizia ufficiale: Temptation Island tornerà presto in TV con uno speciale in prima serata atteso per la terza settimana di settembre.

L’indiscrezione, rilanciata inizialmente da LorenzoPugnaloni.it, Dagospia e Fanpage.it, ha infiammato il web. Ora arriva la conferma: il reality delle tentazioni ci regalerà un nuovo appuntamento extra e promette scintille e colpi di scena non da poco.

Secondo quanto riportato da Dagospia, lo speciale si intitolerà “Temptation Island e poi… e poi”: sarà un viaggio nei “ri-sentimenti” delle coppie protagoniste dell’ultima edizione, che ha conquistato milioni di telespettatori. Un’occasione per scoprire cosa è successo dopo la puntata ‘un mese dopo’: chi è rimasto insieme, chi ha chiuso per sempre e chi, magari, ci ha ripensato.

L’idea sembra ispirarsi al format spagnolo “El Debate de las Tentaciones”, una sorta di talk in studio con tutti i protagonisti del programma. A darne un indizio era stato anche BlogTvItaliana.it, suggerendo che lo studio scelto sarà probabilmente quello di Uomini e Donne.

Le registrazioni sono previste tra il 7 e il 9 settembre, mentre la messa in onda avverrà nella settimana successiva, approfittando dello spazio prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.

L’attesa è già altissima: rivedremo Rosario e gli ultimi aggiornamenti tra lui e Lucia, scopriremo se tra Valerio e Ary ci sono stati o meno momenti di crisi, oppure se Simone e Sonia stanno o no ancora insieme. Prepariamoci a rivivere il meglio (e il peggio) delle storie d’amore che ci hanno fatto discutere per tutta l’estate.