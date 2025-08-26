Duetto inedito tra Elodie e Irama. È in uscita il brano “Ex”

Elodie e Irama hanno annunciato ufficialmente il loro primo duetto. Il brano si intitola “Ex” e uscirà il 29 agosto, come svelato tramite un post social. L’anticipazione era già trapelata da un video TikTok che mostrava i due artisti sul set di un videoclip.

Il duetto tra Elodie e Irama

Dopo le ipotesi delle ultime ore da parte dei fan, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: Elodie e Irama canteranno insieme in un duetto inedito. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato sui profili social della cantante romana (in condivisione con il collega), con un post che ha subito mandato in visibilio il web.

Il brano si intitola “Ex” e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 29 agosto. La data, già segnata sul calendario dagli appassionati di musica italiana, segna un momento attesissimo: è la prima collaborazione tra due degli artisti più amati usciti da Amici, oggi protagonisti affermati del panorama musicale italiano.

Non è la prima volta che i due si trovano al centro dei rumor. Nelle scorse ore, infatti, un video apparso su TikTok aveva anticipato qualcosa: si vedevano Elodie e Irama insieme sul set di un videoclip, tra luci, movimenti di camera e atmosfera da grande produzione. Il web ha subito avuto dei sospetti, sperando che quelle immagini preannunciassero un brano a due voci. E così è stato!

“Ex” promette di diventare una hit, complice la sinergia tra due artisti capaci di mescolare intensità vocale, stile e grande empatia sul palco. Non solo: entrambi sono reduci dal successo post-Sanremo, con tour sold out e singoli ai vertici delle classifiche.

Il 29 agosto, insomma, si prevede un rilascio esplosivo, anche perché la giornata sarà ricca di novità musicali: oltre a Elodie e Irama, usciranno anche i nuovi brani di Gaia, Olly e altri nomi noti della scena pop italiana. E voi siete pronti ad ascoltare questi brani?