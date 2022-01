Parla Angela da Mondello

Nell’estate del 2020 a diventare una vera star del web è stata Angela da Mondello, che ha raggiunto una popolarità incredibile in poche settimane. Come ricorderemo la Chianello è diventata nota sui social per le sue frasi iconiche “Buongiorno da Mondello” e “Non ce n’è Coviddi”, che hanno letteralmente spopolato. Da quel momento Angela ha deciso di approdare anche su Instagram, dove in poco tempo ha ottenuto migliaia di follower. Come se non bastasse la Chianello, proprio sulla scia dei suoi tormentoni, ha anche lanciato la sua prima canzone, diventando a tutti gli effetti uno dei volti più seguiti del web.

Tuttavia queste non sono giornate semplici per Angela da Mondello. La Chianello infatti con un post sui social ha annunciato che suo padre è risultato positivo al Covid. L’uomo tuttavia per fortuna sta bene, è asintomatico e attualmente è in quarantena. Sul web però alcune malelingue hanno commentato l’accaduto con parole indegne, attaccando anche Angela, che a quel punto è stata costretta a intervenire. La Chianello infatti con un lungo sfogo ha non solo invitato gli italiani a vaccinarsi, ma ha anche pregato gli utenti di smetterla con commenti offensivi e cattivi. Queste le sue dichiarazioni:

“Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.

