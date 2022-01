1 Dopo il gossip di Urtis: parla Nina Moric

Nina Moric esce allo scoperto e a Dagospia ha detto la sua dopo le parole di Giacomo Urtis al GF Vip! Ma riavvolgiamo il nastro. Giacomo qualche sera fa nella Casa ha lanciato un gossip sulla sua vita privata, rivelando di aver avuto una relazione con un uomo molto famoso e sposato, finito poi in carcere. Parlando con Sophie Codegoni il chirurgo ha tirato in ballo questa situazione e sui social l’ex di Nina Moric, Fabrizio Corona ha risposto rivolgendosi a lui con un “Amore mio grande, unico e solo…era un nostro segreto dai”.

Fabrizio Corona potrebbe aver fatto questa dichiarazione in modo ironico e non ci sono prove che potrebbero dimostrare il tutto. Ma andiamo a rileggere le parole di Giacomo Urtis circa questo pettegolezzo:

“Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui. Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”.

Come dicevamo Giacomo Urtis non ha fatto nomi e non ha parlato direttamente né di Fabrizio Corona né di Nina Moric. Dato però che la notizia ha fatto molto discutere, a Dagospia ha deciso di intervenire Nina Moric, la quale ha spiegato la sua versione dei fatti. Alla showgirl è stato chiesto se avesse o meno sentito le affermazioni fatte da Giacomo. Ecco la risposta di Nina Moric:

“Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”. E ancora: “Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005”. Ma non è finita perché Nina Moric ha aggiunto dell’altro…