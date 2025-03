“Qualcuna non si sta presentando alle prove”, a La Volta Buona è stato lanciato un retroscena de Ne vedremo delle belle su una delle showgirl. Cosa è successo!

Drama in corso a Ne vedremo delle belle

Questo pomeriggio a La Volta Buona ampio spazio è stato dedicato a Ne vedremo delle belle. Tra gli ospiti in studio Angela Melillo che ha commentato il rapporto con le altre colleghe e quanto successo nel corso della prima puntata. Giovanni Ciacci, tra una battuta e un’altra ci ha tenuto a intervenire e rivelare un retroscena.

L’opinionista ha dichiarato che per quanto si parli di amicizie tra di loro, in realtà ci sarebbe della rivalità, per poi confidare che una delle concorrenti di Ne vedremo delle belle non si starebbe presentando alle prove.

Ecco cosa ha detto il costumista a La Volta Buona, a proposito di quanto successo a Ne vedremo delle belle: “C’è competizione, eccome se c’è! La faida parte dai tempi del Bagaglino!”, ha detto Giovanni Ciacci oggi durante lo spazio dedicato al programma di Carlo Conti.

“Qualcuna non si sta presentando alle prove”, ha aggiunto prima di chiudere lo spazio. Angela Melillo ha precisato che lei da lì a poco avrebbe dovuto presentarsi per preparare la prossima puntata. Caterina Balivo ha provato a estrapolare qualche informazione in più e indagato su chi sarebbe la showgirl in questione. Ma Giovanni Ciacci è stato irremovibile ha replicato: “Si dice il peccato, ma non il peccatore”.

Verrà mai svelato questo mistero? Magari durante la prossima puntata verrà rivelato qualcosa dalle immagini del backstage di Ne vedremo delle belle e capiremo meglio cosa è successo.