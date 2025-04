Valeria Marini ha litigato con tutte le showgirl nel dietro le quinte del programma ma anche in diretta a Ne vedremo delle belle. Ecco tutto ciò che è successo.

Tutte contro Valeria Marini

Nel corso della prima puntata, dopo che le showgirl si sono esibite sulle note di “Rumore” di Raffaella Carrà, Carlo Conti ha voluto mostrare un video in cui le showgirl si sono lamentate ancora una volta di Valeria Marini. A parlare, in particolare modo, Angela Melillo: “Fa sempre tardi alle prove“.

La Marini ha perso la pazienza: “Qui tutta un’accusa e una aggressione. Io vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Se non vengo alle prove è perché ho dei gravi problemi. Chi sei per giudicarmi?“.

thread reaction video ultima puntata ne vedremo delle belle pic.twitter.com/ea5BAGq0hl — mat. (@justtmat) April 12, 2025

In confessionale, poi, la showgirl ha spiegato: “Sono stata trattata male. C’è quell’aria di invidia fastidiosa. Ti pare che ho bisogno di mettermi davanti a te?“. Si è parlato anche di accuse di bullismo nei confronti di Valeria Marini ma la Melillo ha replicato: “Qui nessuno sta bullizzando nessuno“.

Una volta tornati in diretta a Ne vedremo delle belle, le showgirl hanno parlato le une sopra le altre dando la propria versione dei fatti. Poi Frank Matano ha chiesto come mai ha saltato le prove e lei ha replicato con ironia: “Due giorni le ho saltate perché ho l’emicrania. Altrimenti sarei troppo brava e le avrei eclissate“.

In seguito è stato mostrato un altro video con delle parole forti da parte della Marini, anche se non sono state approfondite ulteriormente. La showgirl ha affermato con le colleghe durante la settimana: “Mi avete fatto stare sulla graticola. Non è bello. Non fate le cose dietro. Mi hanno detto che sono bella ma non so fare niente“.