L’ultima puntata di Ne vedremo delle belle si è aperta con una divertente esibizione da parte di tutte le concorrenti insieme. La canzone scelta è stata Rumore di Raffaella Carrà.

La prima esibizione di Ne vedremo delle belle

Le showgirl di Ne vedremo delle belle conquistano con un’altra entrata a effetto nello studio di Carlo Conti. Il presentatore, dopo aver dato il benvenuto al pubblico in studio e a casa, si è fatto da parte per lasciare lo spazio alle dive della TV italiana.

Nelle scorse puntate, infatti,, tutte loro hanno dato prova del proprio talento esibendosi in una performance unita. Possiamo, per esempio, ricordare quella sulle note di Shake It Off di Taylor Swift. Oppure quella della scorsa settimana durante la quale hanno ballato su una famosissima canzone di Beyoncé.

Questa volta, in occasione dell’ultima serata in onda, hanno scelto “Rumore” di Raffaella Carrà. Tutte insieme sono arrivate e si sono scatenate divertendosi e coinvolgendo tutti gli spettatori.

Da sabato prossimo tutto questo mi mancherà#NeVedremoDelleBelle https://t.co/wIOiJmGJ6j — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 12, 2025

A voi sono piaciute? Adesso non ci resta che attendere il corso della serata per scoprire chi arriverà in cima alla classifica e vincerà l’ultima puntata, diventando la campionessa ufficiale. Fateci sapere con un commento chi potrebbe trionfare secondo voi e ci vorreste che vincesse.

Ricordiamo, inoltre, che la replica sarà visibile su RaiPlay.