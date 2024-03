NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Nonostante abbiano trascorso solo pochi giorni insieme nella casa del Grande Fratello, Angelica Baraldi in queste ore ha scritto una lunga dedica social per Perla Vatiero.

Le parole di Angelica Baraldi

Sono trascorse poche ore da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello, per la gioia di tutti i fan che l’hanno sempre supportata e sostenuta. Nel mentre sui social poco fa è spuntata una dedica per l’ex volto di Temptation Island scritta nientemeno che da Angelica Baraldi. Come tutti sappiamo, le concorrenti del reality show hanno stretto amicizia proprio all’interno della casa. Tuttavia le due hanno avuto modo di conoscersi solo per una manciata di giorni, prima che Angelica venisse definitivamente eliminata. Ciò nonostante sembrerebbe che la Baraldi, pur essendo trascorsi 4 mesi, sia ancora molto legata alla Vatiero e così sui suoi profili ha voluto scrivere un lungo messaggio per Perla. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in questa esperienza a dir poco unica, ma con la sfortuna di essere state insieme per troppo poco tempo. In quei 15 giorni di convivenza in casa ci siamo scambiate un pezzo di cuore e niente e nessuno ha potuto farci tremare. Hai sempre creduto in me, non hai mai dubitato della mia amicizia e della mia lealtà, nonostante le infinite insinuazioni, tu non ti sei mai fatta condizionare e questo mi ha sempre riempito il cuore di gioia”.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi torna alla sua vita quotidiana dopo il GF e manda un messaggio ai fan (VIDEO)

Ma non è ancora finita. Proseguendo il suo lunghissimo messaggio per Perla Vatiero, Angelica Baraldi ha aggiunto: “Ora non posso che augurarti di essere felice, libera, sicura di te stessa e piena di vita, hai un cuore enorme. Sono veramente fiera di te. Ti meriti tutto questo”.

Sembrerebbe dunque che Angelica e Perla siano pronte e riprendere la loro amicizia da dove l’avevano interrotta e che il tempo passato non abbia allontanato le due ex gieffine.