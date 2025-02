La fidanzata di Liam Payne, Kate Cassidy, rompe per la prima volta il silenzio e rivela come ha scoperto la sua morte

In queste ore a rompere per la prima volta il silenzio è stata Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne, che ha raccontato come ha scoperto della morte del cantante.

Parla la fidanzata di Liam Payne

Sono passati quasi quattro mesi dalla prematura morte di Liam Payne. Come è ben noto a tutti, il cantante è venuto a mancare dopo essere precipitato dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires e a quel punto sono partite le indagini per capire cosa fosse accaduto. I fan di tutto il mondo nel frattempo non hanno mai smesso di ricordare con affetto l’ex membro degli One Direction, che ancora oggi è nel cuore di noi tutti.

In queste ore intanto a rompere per la prima volta il silenzio è stata Kate Cassidy, fidanzata di Liam, che ha rilasciato una lunga intervista al The Sun. Inizialmente la giovane donna ha fatto chiarezza sulle voci di presunta rottura con Payne. Kate infatti ha lasciato l’Argentina pochi giorni prima della morte del cantante e si è così ipotizzato che tra loro ci fosse stata una discussione. Adesso però la Cassidy rivela di essere rientrata prima solo per accudire il loro cane, rimasto solo a casa. Iniziando ad affrontare la scomparsa di Liam, Kate afferma: “Non mi sembra ancora del tutto reale che lui non sia qui. Sento che la mia vita è cambiata così tanto. Penso a Liam ogni secondo di ogni giorno”.

Ma non è finita qui. La fidanzata di Liam Payne rivela anche come ha scoperto della morte del cantante. A rivelarle la tragica notizia è stato un suo amico e la Cassidy afferma di sentirsi fortunata a non averlo scoperto online. In merito Kate dichiara: “All’inizio non ci credevo. Pensavo fosse solo una voce. […] Quando ho scoperto che la notizia era vera, mi sono sentita tramortita. Ho provato a chiamarlo. Ho chiamato praticamente tutti”.

La Cassidy ha anche parlato delle dipendenze di Payne e ha così aggiunto: “Ho sostenuto Liam nel bene e nel male. Ho sempre voluto esserci per lui. Ho sempre cercato di fare tutto ciò che potevo per aiutarlo. Io ho 25 anni, non sono un’esperta in niente di tutto questo, quindi è stato difficile. Ma lo amavo a prescindere da tutto. Ho solo fatto quello che potevo fare”.