Non tutti sanno che Marcello Montini, padre di Angelica, è fidanzato da ormai un anno con una donna famosa. Ecco di chi si tratta e quello che è emerso.

La fidanzata del padre di Angelica Montini

Negli ultimi giorni si è discusso a lungo di Angelica Montini. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Corona, la giovane stilista avrebbe avuto una relazione con Fedez, durata per tutti gli anni del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni. Ma non solo. L’ex re dei paparazzi ha poi raccontato una serie di dettagli che hanno lasciato il web sconvolto e che hanno fatto scatenare una vera bufera mediatica. A quel punto l’imprenditrice digitale è intervenuta sui social e ha inaspettatamente confermato i tradimenti del suo ormai ex marito.

Fedez intanto, dopo aver iniziato a perdere follower su Instagram e dopo aver ricevuto insulti e attacchi da parte degli utenti, ha deciso di dire la sua. Il cantante ha dunque dato la sua versione dei fatti, facendo chiarezza sul rapporto con Angelica. La stilista nel mentre in questi giorni non è mai intervenuta e ha preferito la via del silenzio. La sua famiglia è però finita sotto la lente di ingrandimento e in queste ore è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Liam Payne, la fidanzata Kate rivela come ha scoperto la sua morte

Come riporta il settimanale Chi, sembrerebbe che il padre di Angelica Montini, Marcello, sia fidanzato da un anno con una donna molto famosa. Di chi parliamo? Nientemeno che di Barbara Feltus Pabst, che in passato è stata sposata con il tennista Boris Becker. Proprio il settimanale ha beccato la coppia insieme e ovviamente le foto hanno fatto in breve il giro del web.

Nelle ultime ore intanto a raggiungere Angelica sono state le telecamere di Striscia La Notizia, che hanno consegnato alla stilista un Tapiro d’Oro. Solo questa sera però andrà in onda il servizio completo e scopriremo cosa sarà accaduto.