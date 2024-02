Sanremo

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ore sta diventando virale un video in cui il web ha sentito un testo diverso per quanto riguarda “La noia” di Angelina Mango

In queste ore, dopo i casi Fiorella Mannoia e Mahmood, c’è stato un’incomprensione del testo anche per quanto riguarda “La noia” di Angelina Mango.

La teoria su Angelina Mango

Anche Angelina Mango è caduta vittima dell’incomprensione del pubblico per quanto riguarda il suo testo de “La noia“. Prima dei lei altri due Big del Festival di Sanremo 2024 sono diventati virali sui social in quanto il pubblico affermava di aver sentito parole che in realtà i cantanti non avevano mai detto.

Tutto è partito da Fiorella Mannoia e la sua “Mariposa“, all’interno della quale diversi utenti del web affermano di poter sentire una bestemmia. Ovviamente non è così, ma la causa sarebbe una specie di illusione uditiva e l’artista stessa aveva commentato:

“So che sta girando, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”.

Poi è stato il turno di Mahmood e la presunta frase “…i cileni ripieni di zucchero“, quando in realtà dice “…i gilet neri pieni di zucchero“. In questo caso sono partiti una serie di doppi sensi che hanno fatto divertire anche il cantante stesso. Adesso, invece, tocca ad Angelina Mango e il brano “La noia“, vincitore del Festival di quest’anno.

Qui sotto possiamo vedere un video all’interno del quale la sentiamo mentre si esibisce sul palco davanti a dei suoi fan. Peccato, però, che in molti sono convinti che abbia detto “…una corona di spine sarà il dress code per la mai fes*a” invece di “…sarà il dress code per la mia festa“. Quindi la presunta sostituzione di una consonante avrebbe stravolto tutto il senso della canzone.

ANGELINA HA VERAMENTE DETTO FESSA RIGHTS ‼️ pic.twitter.com/AAarlU3qb9 — cathy 🦦 (@jadesmess) February 24, 2024

Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di un semplice misunderstanding perché al massimo Angelina Mango si è mangiata un po’ le parole ma non avrebbe mai usato quell’espressione sul palco. Il filmato ha però scatenato l’ilarità dei fan e adesso tutti ne stanno parlando facendo diventare anche questa esibizione virale.