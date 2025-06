Volete sapere tutte le informazioni disponibili su Lucia e Rosario di Temptation Island 2025? Allora questo è il posto giusto! Tutto ciò che sappiamo su età, vita privata e Instagram della coppia non famosa che prende parte al reality di Canale 5.

Chi sono Lucia e Rosario

Nome e Cognome: Lucia e Rosario

Data di nascita: Lucia è del 1998.

Luogo di nascita: Lei è nata a Vignola (Modena)

Età: Lucia ha 27 anni. Il suo fidanzato non sappiamo quanti anni abbia

Lucia e Rosario età e biografia

Purtroppo le notizie su Lucia e Rosario sono ancora molto scarne nel momento della pubblicazione del loro video di presentazione. Non abbiamo idea di quali siano i cognomi e di conseguenza è difficile reperire informazioni sulla famiglia, dai genitori ai fratelli o sorelle.

Mentre attendiamo notizie sulla madre e sul padre di entrambi, però, possiamo dirvi che Lucia nasce nel 1998 e la sua età è di 27 anni. La data di nascita completa di nessuno dei due è nota, così come i dati relativi all’altezza o al peso.

La fidanzata vive a Vignola, in provincia di Modena, mentre Rosario oggi vive a Milano. La relazione a distanza ha complicato un po’ il loro rapporto, dunque partecipano a Temptation Island per capire se tra loro può esserci un futuro.

Nel momento in cui ne sapremo di più sul loro lavoro e altri dettagli aggiorneremo questo contributo.

Vita privata

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata di Rosario e Lucia in relazione alle loro storie precedenti a quella che stanno vivendo tra loro.

Lucia ha raccontato di essere fidanzata con il compagno di due anni anche se ultimamente vivono un amore a distanza.

La giovane vorrebbe andare a convivere ma il fidanzato ritiene che non debba essere un’imposizione. Come se la caveranno a Temptation Island?

Dove seguire Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: Instagram e social

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, a pochi minuti dall’uscita del video di presentazione, non abbiamo ancora a disposizione i loro profili social.

Quello che possiamo dire è che probabilmente l’account Instagram, così come quelli TikTok, Twitter e Facebook, sono saranno stati resi privati fino alla fine di Temptation Island.

Vi aggiorneremo, ma per adesso andiamo a scoprire i motivi che li hanno spinti a partecipare.

Lucia e Rosario a Temptation Island 2025

Nel video di presentazione di Lucia e Rosario è proprio la prima a prendere la parola e ha rivelare perché ha scritto alla redazione:

“Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza. Io sarei pronta per una convivenza ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vuole più tempo per se stesso”.

Il fidanzato, dal canto suo, afferma di aver accettato di partecipare al reality perché “credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo“.

Per Lucia questa è la loro ultima occasione, in quanto solamente se Rosario deciderà di andare ad abitare insieme usciranno da Temptation Island insieme.

Le coppie di Temptation Island 2025

Le coppie di Temptation Island 2025 vengono annunciate dai profili social della trasmissione a partire dalle prime settimane di giugno:

Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario. (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island

Il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025 comincia il 3 luglio, ovvero il giorno della messa in onda del reality.

Le puntate sono state registrate nelle settimane precedenti ma il pubblico scoprirà solo a fine luglio l’esito dei falò di confronto. Vi terremo aggiornati.

IN AGGIORNAMENTO