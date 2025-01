Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, sembrerebbe che a Uomini e Donne stia per arrivare un nuovo tronista.

Le ultime news su Uomini e Donne

Tra pochi giorni su Canale 5 ritorna finalmente Uomini e Donne. Dopo la pausa in occasione delle festività natalizie il dating show di Maria De Filippi sta per riprendere la sua programmazione e ritroveremo così tutti i protagonisti della trasmissione. Solo poche ore fa si è svolta la registrazione di una nuova puntata e come al solito in studio è accaduto di tutto. L’attenzione del web tuttavia al momento si sta soffermando sui volti del Trono Classico.

In molti infatti attendono con ansia il momento in cui Martina De Ionannon farà finalmente la sua scelta tra Ciro e Gianmarco. Attualmente la tronista sembrerebbe avere ancora le idee confuse, ma senza dubbio tra poche settimane sapremo con chi lascerà il dating show. Ma non solo. Tra qualche giorno andrà anche in onda la puntata in cui Michele Longobardi verrà allontanato dallo studio, a seguito di alcune segnalazioni giunte sul suo conto.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore si sta parlando di un gossip che ha già attirato l’attenzione. Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni, a breve a Uomini e Donne dovrebbe arriverà un nuovo tronista maschio. Attualmente però l’esperto del dating show non ha rivelato l’identità del prossimo protagonista del Trono Classico, ma di certo la curiosità è già tanta.

Quest’anno del resto i troni maschili non sono andati nel migliore dei modi. Sia Alessio che Michele sono stati infatti invitati a lasciare la trasmissione, dopo che sul loro conto sono arrivate delle segnalazioni. Ma cosa accadrà con il nuovo volto del programma? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la prima puntata del nuovo anno, prevista per martedì 7 gennaio, come sempre alle 14:45 su Canale 5.