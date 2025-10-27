Da mesi si mormora della possibile partecipazione di Angelina Mango a Sanremo 2026. Adesso però arriva la verità sul gossip.

La verità su Angelina Mango

Dopo un anno di assenza dalle scene musicali, pochi giorni fa Angelina Mango è finalmente tornata. Come tutti ricorderanno, a seguito di alcuni problemi di salute la giovane artista è stata costretta a sospendere il suo tour di club, che aveva già registrato diversi sold out. Da quel momento l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è sparita dalla circolazione e ha iniziato a prendersi del tempo per sé stessa. Pochi giorni però, a sorpresa, Angelina ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo attesissimo album di inediti, intitolato Caramè.

Il progetto discografico è stato naturalmente accolto con grande entusiasmo dal pubblico e in molti stanno già sognando il ritorno live della Mango. Da mesi intanto si parla anche di una possibile partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2026 e i gossip, col passare delle settimane, si sono fatti sempre più insistenti. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il settimanale Chi, che ha rivelato la verità su questa voce di corridoio.

Come si legge, Angelina Mango non sarà tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Giuseppe Candela, tramite la sua rubrica “C’è chi dice”, ha infatti fatto sapere che la voce de La Noia non ha presentato alcun brano a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse musicale. La cantante dunque non tornerà, almeno per il momento, sul palco del Teatro Ariston e al momento è concentrata sul suo ultimo progetto.

Non è escluso tuttavia che presto Angelina possa tornare in tour e di certo in molti attendono con ansia l’annuncio di nuovi concerti.

