Ospite a Che Tempo Che Fa, Giorgia ha replicato ai gossip che la vedono tra le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Ecco cosa ha dichiarato la cantante, che ha svelato la verità.

Parla Giorgia

È stato un anno decisamente importante, questo, per Giorgia. La celebre artista, da sempre nel cuore del grande pubblico, è stata tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e con la sua La cura per me ha conquistato tutto il pubblico, scalando le classifiche musicali. In seguito la Todrani ci ha fatto scatenare sulle note de L’unica, che si è confermata essere una vera hit estiva. Poche settimane fa, come se non bastasse, la voce di Come Saprei ha rilasciato il singolo Golpe, che sta ottenendo un successo incredibile.

Allo stesso tempo la cantante è partita per un lungo tour, che riprenderà a fine novembre e toccherà i principali palasport del nostro paese, e sta conducendo per il secondo anno di fila X Factor. Il 7 novembre, infine, è prevista la pubblicazione di G, il nuovo album di inediti della Todrani, attesissimo da tutti i fan, e non solo. Insomma un momento d’oro questo per l’artista, che sta lavorando duramente.

Da settimane nel mentre si mormora di un possibile ritorno di Giorgia al Festival di Sanremo, stavolta però nelle vesti di co-conduttrice. Già nel 2024, come in molti ricorderanno, la cantante aveva affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston, ottenendo un enorme successo. Ieri sera così, nel corso dell’ospitata a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha chiesto alla Todrani se anche stavolta tornerà al Festival in qualità di presentatrice. L’artista tuttavia ha dichiarato che le voci non hanno alcun fondo di verità e che non la vedremo accanto a Carlo Conti.

Nessuna chance dunque, almeno per il momento, di rivedere la cantante all’Ariston. Ma quali sorprese ci attendono nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.