Annalisa nega le voci della gravidanza e svela il reale motivo per il quale non ha sceso le scale dell’Ariston

7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Annalisa ha spiegato in un’intervista il vero motivo per il quale non è scesa dalle scale dell’Ariston a Sanremo 2024

Ieri sera molti fan hanno notato che Annalisa non è scesa dalle scale dell’Ariston per salire sul palco, ma ha preferito uscire dal dietro le quinte in altro modo. In molti si sono domandati quale fosse il motivo e oggi ha rivelato la verità.

Annalisa rivela la verità

Ieri sera in molti hanno cominciato a chiedersi, ancora una volta, se Annalisa potesse essere incinta. Tuttavia si trattava anche in questo caso solo di una ipotesi del web priva di fondamento e il tutto è nato dal semplice fatto che la cantante, per salire sul palco dell’Ariston, non è scesa dalle scale.

In molti hanno cominciato a ipotizzare che potesse avere paura di inciampare e recare un danno al feto, ma la verità è un’altra. La stessa artista ha rilasciato oggi un’intervista a Il Corriere all’interno della quale rivela il vero motivo per il quale è arrivata da un’altra da un ingresso diverso.

“Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente“, ha tenuto a smentire Annalisa per poi proseguire con la causa reale della mancata discesa: la paura. Infatti ha raccontato di essere caduta dalle scale un anno fa ed è dovuta andare al pronto soccorso:

“Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima…

Neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

Ecco la verità che chiude una volta per tutte questo vociferare continuo sulla sua presunta gravidanza. Speriamo che adesso il pubblico possa focalizzarsi solo sula sua musica lasciando da parte, per almeno questa settimana, il gossip sul suo conto.