Redazione | 27 Maggio 2024

Angelina Mango

In queste ore a finire nel mirino di diversi leoni da tastiera è stata Angelina Mango, che è stata criticata per via di alcuni outfit

Un successo dietro l’altro per Angelina Mango, che in questi giorni sta facendo scatenare tutti con la sua hit Melodrama, che anticipa il nuovo attesissimo album di inediti. Sui social però qualche leone da tastiera critica gli outfit della cantante.

Angelina Mango presa di mira sui social

È senza dubbio l’artista del momento: vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, settima classificata all’Eurovision Song Contest, i suoi brani stanno scalando le classifiche e il suo nuovo album pokè melodrama è attesissimo da tutto il pubblico. Di chi parliamo? Ovviamente della sola e unica Angelina Mango. Nel giro di un anno la giovane artista è riuscita a macinare successi su successi e di certo a oggi gli occhi dell’Italia intera, e non solo, sono puntati su di lei.

Solo qualche giorno fa la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Melodrama, che anticipa il prossimo disco di inediti in uscita il 31 maggio. Il brano sta già facendo cantare e ballare tutto il pubblico e di certo sarà una delle hit più amate di questa estate. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha portato l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel mirino di certi leoni da tastiera.

Di recente infatti alcuni outfit sfoggiati da Angelina Mango non hanno convinto diversi utenti e sono così partite le critiche per via dei suoi abiti. Naturalmente a quel punto i social si sono letteralmente divisi e mentre c’è chi si è trovato d’accordo con questi commenti c’è anche chi ha difeso apertamente Angelina.

Tuttavia pare assurdo al giorno d’oggi criticare una cantante per via dei suoi outfit. Con la sua musica infatti Angelina ci ha dimostrato di essere una vera artista e senza dubbio nei mesi a venire si parlerà tanto di lei. Non resta dunque che attendere l’arrivo di pokè melodrama, certi che le aspettative non verranno deluse.