NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Angelina Mango al concerto di Mengoni

Nei giorni appena trascorsi Angelina Mango ha rilasciato una lunga intervista all’interno della quale ha raccontato in che modo ha deciso di prendere parte al talent di Amici e quali rapporti ha instaurato con Maria De Filippi. Nel primo caso ha rivelato di aver avuto tanta paura e di averci riflettuto davvero a fondo prima di compiere questo passo:

“Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino. Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone.

Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: ‘Prova’. All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.

Ora che il suo percorso ad Amici è terminato, quindi, Angelina Mango è potuta tornare alla sua vita di sempre e a partecipare ai concerti. Non solo come ospite sul palco, come nel caso di Tiziano Ferro, ma anche come spettatrice. Ieri sera, infatti, è andata a vedere Marco Mengoni e si è scatenata nel cantare le sue canzoni. Qui sotto un breve video.

immaginatevi andare a vedere un concerto di mengoni con angelina mango pic.twitter.com/80hRsXOqrp — Ali🦞 (@aaaalliiceee) July 9, 2023

Anche lei sarà sicuramente stata una delle 58mila persone presenti che hanno cantato a squarciagola “Due vite” facendo arrivare alle lacrime Marco Mengoni per la gioia. Continuate a seguirci per molte altre news.