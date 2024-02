Continua l’epopea di Angelina Mango: il sacchetto si rompe e il premio finisce dentro una scatola (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Angelina Mango, dopo aver perso la custodia, ha messo il premio in un sacchetto. Questo però si è rotto e ha riposto la statuetta in una scatola

A quanto pare Angelina Mango ha messo il premio ottenuto dopo la vittoria a Sanremo 2024 in una scatola. Ecco che cosa sta succedendo.

La disavventura di Angelina Mango

Angelina Mango ha trionfato, nonostante le varie polemiche che sono scaturite, al Festival di Sanremo 2024. La sua canzone “La noia” ha conquistato la prima posizione in classifica grazie alle votazioni combinate di televoto, sala stampa e radio. Per tale ragione ha potuto portare a casa con il premio che le è stato consegnato da Fiorello e Amadeus.

Poche ore dopo aver celebrato il trionfo la cantante è apparsa sui social per lanciare un appello ai propri fan. Nella notte ha perso la custodia che conteneva la statuetta e ha chiesto aiuto per ritrovarla. Nel frattempo, però, ha riposto il tutto dentro a un sacchetto nella speranza che fosse una soluzione temporanea.

Ed effettivamente così è stato ma non perché qualcuno ha ritrovato la custodia. Questa infatti è ancora dispersa da qualche parte, e probabilmente lo sarà per sempre, ma nel frattempo è successo dell’altro. Tramite un nuovo video su Instagram Angelina Mango ha rivelato che la “saga continua“, in quanto il sacchetto si è rotto e adesso il premio è dentro una scatola.

Ad Angelina si è rotto il sacchetto in cui teneva il leoncino d'oro e adesso ce l'ha nella scatola 😭 pic.twitter.com/s4RZTuYnLa — Gαβrίєℓє 💐 (@itsgebher) February 13, 2024

Riuscirà a portarlo a casa sano e salvo? Tutti i suoi fan, che stanno trovando questa disavventura molto divertente, sperano di sì. Il traguardo è sempre più vicino perché la cantante stessa ha affermato che oggi lo porterà a casa. Ormai migliaia di fan si sono appassionati alla storia e continueranno a seguirla per scoprire come andrà a finire.

Nel mentre Angelina si gode il successo e tra non molti mesi la vedremo salire anche sul palco dell’Eurovision Song Contest in Svezia. Secondo i bookmaker l’artista italiana sarebbe tra i favoriti alla vittoria, ma se sarà davvero così lo sapremo solo più avanti.