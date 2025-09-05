Da settimane si mormora di una possibile partecipazione di Angelina Mango a Sanremo 2026. Adesso i rumor si fanno più insistenti e in queste ore è stato rivelato che tipo di canzone potrebbe portare la giovane artista sul palco dell’Ariston.

Angelina Mango pronta a tornare

In queste ore si sta nuovamente parlando di Angelina Mango. Dopo un anno di assenza dalle scene musicali, ieri sera la giovane artista è tornata a esibirsi live. La cantante è stata infatti ospite del concerto evento di Olly che si è tenuto a Milano e, a sorpresa, ha raggiunto il suo collega sul palco. I due hanno così eseguito la famosissima Per due come noi e proprio Angelina, commossa ed emozionata, è stata accolta con un boato da tutto il pubblico.

Come è noto, lo scorso anno, la Mango ha dovuto annullare il suo tour Italiano ed europeo a causa di alcuni problemi di salute. In questi mesi dunque la cantante è sparita dalla circolazione e si è presa del tempo per sé stessa. Da qualche settimana a questa parte però si mormora di un suo imminente ritorno. In più c’è anche chi ha parlato della possibilità di vederla nuovamente in gara all’Ariston in occasione del prossimo Festival della canzone italiana.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, le voci riguardo l’ipotetica partecipazione di Angelina Mango a Sanremo 2026 si sono fatte più insistenti. Amedeo Venza ha fatto sapere che la presenza della giovane artista sarebbe ormai quasi ufficiale. Ma non solo. L’esperto di gossip ha anche rivelato che tipo di canzone potrebbe presentare Angelina. Stando a quanto si legge, la Mango potrebbe portare in gara un pezzo autobiografico, che emozionerà il pubblico.

Attualmente però si tratta ancora di voci di corridoio e non è chiaro se davvero l’ex allieva di Amici farà parte dei Big del prossimo Festival. Nel corso delle prossime settimane tuttavia ne sapremo di più in merito.