A distanza di un anno dall’inizio della pausa, in queste ore Angelina Mango è tornata a cantare live per la prima volta. La giovane artista è stata ospite del concerto evento di Olly ed è stata accolta con un boato.

Il ritorno live di Angelina Mango

È trascorso un anno da quando Angelina Mango ha messo in pausa la sua carriera artistica. Come senza dubbio in molti ricorderanno, lo scorso autunno la cantante aveva dato il via alla sua nuova tournée, che aveva registrato numerosi sold out. Tuttavia a distanza di pochi giorni dall’inizio del tour, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata costretta a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute e ha così annullato le restanti date italiane ed europee, dando il via a una lunga pausa. Da quel momento sono state pochissime le occasioni in cui Angelina è apparsa in pubblico.

La giovane artista ha infatti deciso di prendersi del tempo per sé stessa per recuperare al meglio le energie e solo nelle ultime settimane si è iniziato a parlare di un suo imminente ritorno. Stando alle voci di corridoio emerse, la voce de La Noia si starebbe preparando a rilasciare nuova musica e c’è chi ha già parlato di una sua ipotetica partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha riportato la cantante al centro dell’attenzione.

A distanza di un anno dalla pausa, ieri sera Angelina Mango è tornata a cantare live per la prima volta. L’ex allieva di Amici è arrivata infatti come ospite a sorpresa del concerto evento di Olly, che si è tenuto all’Ippodromo Snai di Milano. Sul palco i due artisti si sono esibiti sulle note della celebre Per due come noi, canzone protagonista dell’estate 2024. Nel rivedere Angelina, il pubblico è esploso in un boato assordante e la cantante, visibilmente commossa ed emozionata, ha affermato: “Sono molto felice di essere qui. Mi siete mancati da morire”.

Il video della performance nel mentre è diventato virale sui social e già in molti stanno sognando con ansia il ritorno ufficiale della Mango.