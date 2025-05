In queste settimane è esploso un vero ciclone mediatico intorno a Rocco Siffredi. L’attore hard è stato infatti accusato da alcune colleghe di abusi sul set e adesso a dare la sua versione dei fatti è proprio lui.

Parla Rocco Siffredi

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Rocco Siffredi. Il celebre attore hard infatti è stato accusato da alcune colleghe di abusi sul set e a quel punto è esploso un vero caso mediatico. A raccogliere le testimonianze di alcune delle presunte vittime, che hanno raccontato quello che sarebbe accaduto davanti e dietro le telecamere, sono stati gli amici de Le Iene. Naturalmente le dichiarazioni delle donne coinvolte hanno fatto il giro del web, arrivando fino allo stesso Rocco, che si è naturalmente discolpato da tutte le accuse.

Adesso, come se non bastasse, a distanza di quasi un mese dall’accaduto, Siffredi ha deciso di intervenire nuovamente per dare la sua versione dei fatti. Con una lunghissima lettera inviata a Dagospia, Rocco ha affermato di stare vivendo un momento non semplice, a causa anche di questa “campagna diffamatoria” che sarebbe partita nei suoi confronti. L’attore a luci rosse fa anche sapere di aver iniziato a raccogliere una serie di prove per dimostrare la sua innocenza, pur non essendo semplice.

Rocco Siffredi poi dichiara: “Abbiamo identificato tutte le persone rimaste anonime. Abbiamo ricostruito in maniera dettagliata le circostanze di fatto in cui queste ragazze inserivano i loro fantasiosi racconti. Lo stesso vale per quelle persone che mi hanno accusato apertamente senza nascondere la loro identità. Anche se basterebbe fare un giro sui social per vedere come queste stiano cavalcando questa storia per promuovere i loro profili Onlyfans”.

L’attore fa infine sapere di essere disposto a combattere per dimostrare la sua innocenza e che nelle prossime settimane farà di tutto per essere scagionato.