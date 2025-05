A distanza di soli tre giorni dalla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Angelo Famao ha deciso di ritirarsi e ha così lasciato il reality show di Canale 5.

Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi

Sono trascorsi solamente tre giorni dalla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e in queste prime ore i naufraghi si stanno adattando alla dura vita in Honduras. Nonostante il reality show di Canale 5 sia appena iniziato, sembrerebbe che tra i concorrenti siano nate già diverse dinamiche che stanno appassionando il pubblico. Non sono mancate anche le primi liti e di certo nelle settimane a venire ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa succederà però poco fa è arrivata una notizia che ha già spiazzato tutti e che sta facendo discutere il web. Angelo Famao infatti ha deciso di ritirarsi dal reality show e ha così abbandonato definitivamente il programma. Il cantante neomelodico già nelle ultime ore aveva mostrato un certo malessere e così, dopo aver valuto il da farsi, ha scelto di lasciare l’Honduras e di tornare in Italia.

LEGGI ANCHE: Nunzio Stancampiano contro Carly Tommasini, che scoppia in lacrime

Si tratta del primo ritiro della nuova edizione dei L’Isola dei Famosi e di certo la scelta di Angelo Famao non è passata inosservata. Il cantante nel mentre, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, ha spiegato il perché della sua decisione e ha così affermato: “Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio e determinazione e convinzione. Purtroppo le cose non sono andate come previsto. Mi sento confuso, in tutti i sensi. Non sono lucido, per niente. Non mangio e non dormo da giorni. Mi sono tenuto anche lontano da certe dinamiche, perché sono cose che non mi appartengono. Ho deciso di lasciare l’isola”.

Angelo dunque si è ritirato ufficialmente dall’Isola e in queste ore farà rientro in Italia.