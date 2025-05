A L‘Isola dei Famosi il ritiro di Angelo Famao ha sorpreso tutti dopo appena due giorni. Ma ha davvero lasciato l’Honduras come si dice? A quanto pare sono spuntati fuori dei retroscena interessanti, che potrebbero svelarci l’ennesimo colpo di scena domani durante la puntata.

Isola, i retroscena sul ritiro di Angelo Famao

L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma alcuni naufraghi sembrano essere già andati in crisi. Prima dello sfogo di Antonella Mosetti (che ha espresso la volontà di andare via), Angelo Famao ha annunciato il suo ritiro durante il terzo giorno di permanenza a Playa Uva.

Lui quando ne ha parlato ha fatto riferimento alla mancanza di sonno, cibo che scarseggia e presenza eccessiva dei mosquitos. Tutte situazioni che si verificano di edizione in edizione a L’Isola dei Famosi. Il vero motivo però a quanto pare sarebbe un altro.

Sul suo profilo Instagram però Gabriele Parpiglia ha spiegato che le ragioni sarebbero altre in realtà: “I casting! Famao non voleva già partire perché aveva le date chiuse dei concerti. Lo ha detto ai quattro venti”.

Chi ha visto l’Extended Version del daytime invece ha capito che il reale motivo sarebbe la mancanza della sua fidanzata. Mentre parlava con Leonardo Brum, infatti Angelo Famao ha confidato: “Penso sempre a lei, il mio pensiero è sempre su di lei, ho lasciato la testa lì. Al contrario tuo Leonardo che hai la fidanzata da anni, io ce l’ho da pochissimi mesi quindi sono nel periodo più bello“.

Lasciata la spiaggia de L’Isola dei Famosi però Deianira Marzano ha rivelato che in realtà Angelo Famao sarebbe stato convinto a rimanere. Alcune fonti gli avrebbero rivelato quanto segue: “Uno scoop: so da fonti certe che Angelo Famao non si ritirerà più, ha avuto un ripensamento“. Qualcun altro sostiene che avrebbe avuto modo addirittura di parlare con la famiglia che l’ha tranquillizzato.

Peraltro sempre dall’esperta di gossip è emerso che nella puntata di domani sarebbe in programma un intervento del padre e del nonno di Angelo Famao: “Ma ha già preso la decisione di restare e gli hanno fatto fare già una videochiamata con la famiglia“.

Ma non solo perché ad avvalorare l’ipotesi di un ripensamento, potrebbe essere stata la stessa produzione che sui social ha scritto: “Nella puntata di domani scopriremo i motivi della crisi di Angelo”. Per poi aggiungere: “Angelo resterà sull’Isola?“.

Per rispondere a questa domanda ci sarà da seguire l’appuntamento di domani!