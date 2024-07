Cosa ci aspetta dalle anticipazioni di The Family del 18 luglio? Ecco la trama, gli episodi e dove vederlo in TV

Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni di The Family del 18 luglio. Ecco cosa succede in questo episodio della serie TV di Canale 5.

Anticipazioni The Family 18 luglio

Altro episodio attesissimo della nuova serie di Canale 5. Quali sono le anticipazioni? Vediamole insieme:

Cihan cerca di convincere Devin ad ascoltarlo per poter parlare della sua infanzia infelice.

Sempre Devin scopre dell’accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare e tronca bruscamente la loro storia.

Dall’altra parte Atilla subisce pressioni da Ibrahim e Aslan: entrambi vogliono prendere il controllo del suo canale TV.

Infine concludiamo con il dire che Hulya deve guardarsi da suo cognato Ibrahim che cerca di controllarla. In che modo? portando nella villa le sue guardie di sicurezza e una badante per sua madre.

Quando va in onda

Passiamo poi alla messa in onda: quando viene trasmesso The Family? Ecco le info su giorni e orario!

Dal lunedì al venerdì alle 14:45 è possibile seguire, dopo Endless Love (qui le anticipazioni) la serie televisiva. In caso di cambi di messa in onda, vi informeremo.

Nel caso dovessero esserci degli stravolgimenti o cambi di programma, non esiteremo a informarvi.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Quante puntate di The Family sono su Canale 5? Ricordiamo che la programmazione in Turchia è differente rispetto all’Italia. In Patria infatti sappiamo che contiene ben due stagioni da 39 e 51 puntate.

In Italia abbia più episodi a causa della brevità delle puntate.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Ricordiamo infine dove si può vedere in TV e streaming, The Family. I canali disponibili e a disposizione sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

Proprio nella piattaforma in questione si può vedere la puntata sia in diretta e dunque in contemporanea con Canale 5, oppure in streaming anche in un secondo momento.

