Anita, convinta di non essere ripresa, racconta dettagli privati sull’ex Edoardo

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Marzo 2024

Grande Fratello

Nella notte Anita Olivieri racconta alcuni dettagli privati sul suo ex Edoardo, forse convinta di non essere ripresa dalle telecamere

Al Grande Fratello Anita Olivieri è tornata a parlare del suo ex Edoardo, con il quale ha chiuso la relazione lasciandosi andare a una nuova conoscenza con Alessio Falsone. Nella notte la gieffina, probabilmente convinta che le telecamere fossero concentrate su altro, ha svelato alcuni dettagli della loro storia…

Anita Olivieri e i dettagli sull’ex Edoardo

Nella notte Anita Olivieri è tornata a parlare del suo ex Edoardo. Un argomento che sta facendo discutere fuori, ma anche in Casa. In stanza da letto, in chiacchiera con Alessio Falsone, la gieffina si è lasciata andare a un lungo racconto.

Per prima cosa Anita Olivieri ha spiegato che nei 10 anni in cui sono stati insieme lei ed Edoardo, c’è stato un periodo in cui si sono lasciati per due anni anche se in precedenza non era mai accaduto, se non per un breve periodo: “Ci siamo sempre presi e lasciati. Quando poi si è presentato dopo quei due anni, non ero così contenta, non provavo nulla quando lo guardavo. Avevo capito che era finita ma non sapevo come uscirne”.

Anita Olivieri stava per entrare nei dettagli, svelando le reazioni avute da Edoardo in quel periodo e quanto stesse male lui per questa situazione. Alessio Falsone però l’ha fermata. Il gieffino le ha suggerito di non andare oltre e proseguire il discorso. La ragazza ha proseguito sostenendo di avere sempre spiegato al suo ex che sarebbe stato meglio per entrambi chiudere la relazione.

“Mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa. Perché per la sua situazione familiare importante, non è colpa sua. Io pure ho avuto dei traumi nella mia vita, ma arrivata a un certo punto devi cresce. Non posso scusare una persona all’infinito e scusarla”, ha proseguito Anita Oliveri durante la chiacchierata notturna avuta con Falsone.

Dopo uno scambio di battute, dove anche Alessio ha raccontato le sue esperienze, Anita Olivieri ha ripreso la parola, spiegando che non era la sola contrariata: “Anche mia mamma, la mia famiglia, i miei amici, tutti intorno a me… non volevano che io ci tornassi. Perché sapevano. Non abbiamo passato un Natale insieme… ero la più fidanzata di tutti ma sempre sola. Mi sentivo che non capiva…”

Anita e la sua incoerenza!



Ma io dico a sto povero cristo che cavolo l’hai fatto venire a fare a San Valentino?! #grandefratello pic.twitter.com/ius1ovGSGd — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 13, 2024

Lo sfogo della notte di Anita Olivieri, forse convinta di non essere ripresa dalle telecamere, potrebbe magari essere ripreso in puntata domani.