Andrea Sanna | 29 Settembre 2023

Un’ex vippona in un’intervista ha raccontato che Anita Olivieri ha un fidanzato: “Mi ha contattata e mi ha detto che…”

Si torna a parlare della vita sentimentale di Anita Olivieri, concorrente di questa nuova edizione del Grande Fratello. La gieffina si è professata single nella clip di presentazione così come in chiacchiera con i suoi compagni d’avventura. Sul web però sono certi non sia così, dopo alcuni commenti scovati sotto a un post.

Ora a parlare di Anita Olivieri è l’ex vippona Clarissa Selassié. Ospite della trasmissione online Casa Sdl ha raccontato di conoscere degli amici del fidanzato della concorrente. Nel programma ha fatto sapere di essere certa che Anita abbia una relazione fuori. Pare infatti che gli amici in comune abbiano contattato Clarissa per chiederle se avessero tagliato delle parti di clip: “Sanno per certo che sono fidanzati da 10 anni”.

Così Clarissa Selassié ha vuotato il sacco, spiegando che il fidanzato di Anita Olivieri si chiama Edoardo, ma di non ricordare il cognome: “Lui era scioccato poveraccio e super deluso. Mi ha proprio contattato. Non so se nella Casa flirtando con qualcuno perché non sto guardando la diretta”.

Successivamente Clarissa Selassié ha anche confidato il contenuto della conversazione avuta con Edoardo. Quest’ultimo pare averle detto di aver visto Anita Olivieri fino a due giorni prima del suo ingresso al Grande Fratello: “Erano fidanzati. e tutto andava bene. Da quello che lui mi ha detto non ha accettato questa situazione. Era al corrente che lei doveva entrare al GF e l’ha supportata nella sua scelta, però da fidanzata, rispettando lui come uomo che stava fuori”.

La Selassié ha proseguito raccontando che Edoardo e Anita Olivieri stanno insieme da 10 anni e che da quando la sua fidanzata è entrata nella Casa, la famiglia di lei l’ha silenziato: “Non lo chiamano più e non lo sentono”.

Secondo la versione di Clarissa Selassié peraltro Edoardo pare sentirsi in grande difficoltà perché ne perde della sua credibilità: “Mi ha detto che se gli dovessero domandare non saprebbe cosa dire perchè vorrebbe tutelare la sua immagine ma anche se stesso se no fa la figura del pagliaccio”.

Anita Olivieri avrà modo di parlare con Edoardo e chiarire una volta per tutte quanto succede?