Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Grande Fratello

Mentre stava chiacchierando con Alessio Falsone, Anita Olivieri rivela che suo fratello avrebbe dato in passato ripetizioni alla figlia di Paolo Bonolis.

La rivelazione di Anita Olivieri

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è Anita Olivieri. Nell’ultima settimana la concorrente del Grande Fratello ha fatto spesso parlare di sé, per via di quanto accaduto con Alessio Falsone. Nel corso di una delle ultime dirette del reality show infatti Edoardo, ex fidanzato della gieffina, ha deciso di chiudere la loro storia. Poco dopo tra Anita e l’imprenditore, che hanno avuto l’opportunità di trascorrere la notte in suite, è esplosa la passione e a oggi pare che la conoscenza tra i due stia proseguendo nel migliore dei modi.

Falsone tuttavia, in questi giorni, ha fatto intendere di essere incerto sul futuro di coppia con la Olivieri e in molti dunque si chiedono già cosa accadrà tra loro quando il reality show in onda su Canale 5 volgerà al termine. Nel mentre nelle ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio mentre stava chiacchierando con Alessio Falsone, Anita Olivieri ha fatto una rivelazione che ha prontamente incuriosito i telespettatori. La gieffina infatti ha raccontato che suo fratello in passato avrebbe dato ripetizioni alla figlia di Paolo Bonolis. Ma non solo. Anita infatti ha aggiunto: “L’ha scoperto andandoci. Gli ha aperto lui ha porta”.

Il fratello di Anita faceva ripetizioni alla figlia di Bonolis #grandefratello



CACCIATELA A QUESTA STA SPUTT@NANDO TUTTO E TUTTI pic.twitter.com/Ji4O0v0kTX — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) March 13, 2024

Naturalmente le parole della Olivieri stanno già facendo il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti. In queste ore intanto la concorrente del Grande Fratello è anche finita in nomination e così i fan si stanno mobilitando per salvarla dal televoto. Ma cosa accadrà domani sera nel corso della diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.