A seguito di un TikTok postato qualche giorno fa, in molti hanno ipotizzato che Anna Acciardi e Alfred Ekhator fossero tornati insieme. Adesso però lei interviene e rivela la verità.

Parla Anna Acciardi

In questi ultimi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Anna Acciardi. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti postato uno strano video sul suo profilo TikTok, nel quale vediamo spuntare il braccio di un misterioso ragazzo che le accarezza il viso.

A quel punto i più hanno iniziato a sospettare che Anna fosse tornata insieme al suo ex Alfred Ekhator, con cui ha partecipato al reality show di Canale 5. In queste ore dunque la Acciardi ha rotto per la prima volta il silenzio e ha fatto chiarezza sulla situazione. Ospite a CasaLollo, Anna ha annunciato che la persona che appare nella clip non è Alfred e che tra i due non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“No, quello non è Alfred. Quel ragazzo è un mio amico. Ho visto questo TikTok che è un trend e ho utilizzato questa mano per farne uno, ma non è Alfred”.

Ma non è finita qui. Successivamente Anna Acciardi, rivelando come sono oggi i rapporti con il suo ex, ha rivelato anche che Alfred Ekhator in questi mesi ha manifestato la volontà di tornare con lei. Ecco cosa ha raccontato l’ex volto di Temptation Isand:

“Se ci siamo più sentiti? No. Io ho fatto Temptation Island con un obbiettivo. Sappiamo come è finita e la situazione è rimasta così. Siamo rimasti in buoni rapporti, io sono una persona che non porta rancore. C’è un rapporto civile, ma finisce lì. Da parte sua c’è stata volontà di tornare insieme. Io però sono rimasta fedele a me stessa”.

A oggi dunque Anna Acciardi è ancora single e la sua storia con Alfred Ekhator è solo un ricordo lontano.