La parodia di Monica Setta (commentata positivamente dalla conduttrice) è arrivata a GialappaShow e ha conquistato tutti. Intanto la presentatrice sui social ha rivelato: “In ospedale, operata d’urgenza”.

La parodia di Monica Setta

Finalmente ieri sera Giulia Vecchio ci ha regalato la divertente imitazione di Monica Setta al GialappaShow. La conduttrice sui suoi social aveva commentato in maniera divertita la parodia:

“A scatola chiusa ringrazio Gialappa e Giulia Vecchio per l’omaggio a me e a Storie Di Donne Al Bivio“. Aveva fatto qualche battuta, ricordando persino una sua frase storica ripresa da una vecchia intervista con Rosanna Lambertucci.

Ed eccoci che la trasmissione ieri con la sua imitatrice ha dato i frutti di un lungo lavoro. Giulia Vecchio è stata molto simpatica nel vestire i panni di Monica Setta e ci ha regalato delle perle esilaranti. L’attrice ha ricoperto il ruolo della conduttrice al timone di Storie di Donne al bivio, come potete vedere dal video sottostante. Per l’occasione però ha preso il nome di “Robba de donne”.

Un rifacimento davvero spassoso!

Le parole della Setta

Intanto sui suoi profili social Monica Setta ha deciso di intervenire per parlare di una notizia che la riguarda personalmente. Dopo essersi già soffermata sull’imitazione al GialappaShow con una battuta, la presentatrice ha voluto parlare al suo pubblico di un qualcosa di molto privato.

LEGGI ANCHE: Zeudi Di Palma, le fan lanciano una raccolta fondi: donati 24mila euro

Si tratta di un fatto che si sarebbe verificato recentemente, anche se diversi siti ne hanno parlato, tanto che la questione è diventata in breve viralissima. Monica Setta, sorpresa dall’affetto ricevuto, ha spiegato:

“Ricondivido solo alcuni dei tantissimi siti che da ieri sera rilanciano la notizia della mia disavventura finita in sala operatoria sotto i ferri. Decine di lanci, agenzie e auguri dove sono arrivata perfino in tendenza ieri sera con l’hasthag #monicasetta mi hanno avvolto con un affetto che forse non sapevo mi circondasse in maniera così intensa, capillare, dolcissima”.

Ci ha tenuto poi a ribadire: “L’operazione è delle scorse settimane ma ho aspettato – anche per scaramanzia – che ieri, l’ultimo follow up certificasse la guarigione totale per raccontarvi quanto mi era accaduto. Perché si, lo spavento è stato immenso”.

Monica Setta ha raccontato che ritrovarsi in sala operatoria quando si pensa di avere solo un mal di pancia è stato uno choc, tra flebo, punti e tutto ciò che comporta un ricovero. La conduttrice ha ribadito che situazioni del genere fanno capire quanto la nostra vita sia appesa un filo, per poi ricordare un’operazione passata per diverticolite nel 2016.

Reputa chiaramente la salute un bene prezioso e per questo ha focalizzato il focus sull’importanza di sottoporci sempre alle cure necessarie senza paura. In generale comunque Monica Setta ha ammesso di essere rimasta molto colpita dal clamoroso affetto ricevuto sui social:

“Mi ha fatto capire che, anche nella dimensione virtuale, esiste la possibilità di creare rapporti di amicizia. È stata una esperienza sorprendente ma bellissima, perciò ancora mille volte grazie di cuore”.

In seguito ha dato appuntamento con la sua trasmissione Storie di Donne al bivio su Rai 2. Felici della completa guarigione di Monica Setta, le auguriamo un caloroso in bocca al lupo per tutto.