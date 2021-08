Anna Capasso tra gli ospiti di Leggerissima Estate presenta il nuovo singolo

Tra gli ospiti del prossimo appuntamento con Leggerissima Estate, trasmissione notturna condotta su Rai 2 da Samantha Togni e Fabrizio Rocca, anche l’amica Anna Capasso.

Anna Capasso, brillante attrice di teatro e interprete per il cinema, è una presenza assidua anche di queste colonne. Ne avete letta una recente intervista uscita sul nostro settimanale, e avete “spiato” tra le immagini del suo ultimo compleanno festeggiato subito dopo il lockdown.

Oggi l’artista, che in questa stagione televisiva è apparsa spesso anche nel programma Stasera tutto è possibile presentato da Stefano De Martino, è pronta al lancio del suo nuovo singolo. Si tratta di Ballo da sola, un brano composto dalla stessa capasso e da Massimo D’Ambra (che ne è anche produttore), incentrato sul tema delle relazioni a distanza.

A proposito di Ballo da sola, Anna Capasso aveva detto a Novella:

“L’idea di Ballo da sola è nata durante il lockdown. Quante coppie, anche i tra i lettori, si sono trovate bloccate a distanza, in città diverse, impossibilitate a vedersi per dei mesi? L’idea portante del brano è che se c’è l’amore, quello vero, non ci sono distanze e distanziamenti che possano fermarlo, danneggiarlo. Non conta tanto la quantità di tempo che passiamo con la persona amata, ma la qualità. Anche un paio d’ore può essere bellissimo. L’importante è che quell’amore, quei momenti siano solo della coppia, di nessun altro”.