Stasera al Festival di Sanremo 2025 Fedez si è esibito sulle note di Battito. Il brano in gara ha molto colpito il pubblico all’ascolto.

L’emozione di Fedez a Sanremo

Serata di grandi emozioni quella di apertura al Festival di Sanremo 2025. Ci sono stati tanti momenti che hanno segnato questa puntata di esordio dal trio Conti–Scotti e Clerici che hanno omaggiato Frizzi, per passare alle emozionanti esibizioni di Giorgia e Cristicchi. Altro momento attesissimo è stato però quello che ha visto il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Fedez.

Il rapper, come detto più volte, è tornato alla kermesse canora con un brano autobiografico molto intenso dove ha voluto svelare una parte importante della sua vita. Il titolo del pezzo è “Battito”. Fin da subito Fedez si è mostrato disarmato e ha lasciato andare le emozioni. In tanti hanno notato il cantante tremare un po’ per il forte impatto dato da un palcoscenico del genere.

Palpabile la fortissima emozione di Fedez, anche al termine della performance. Ha salutato velocemente i conduttori ed è uscito dal palco tirando un forte sospiro, come a volere quasi scaricare la tensione accumulata in questi giorni.

Il pubblico sui social così come in platea sembra aver apprezzato questa esibizione. Sul web si sono susseguiti una serie di commenti molto positivi per il rapper. C’è chi si è rispecchiato nel suo stato d’animo o ha espresso tutta la sua solidarietà per il momento affrontato. Insomma è sicuramente un pezzo che ha fatto parlare fin da subito e farà molto parlare.

