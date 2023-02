Chi è Anna Oxa? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

Tutte le informazioni che riguardano la cantante Anna Oxa, la carriera, i successi, le canzoni, i Festival di Sanremo, e ancora la sua biografia, la vita privata e come seguirla sui social.

Chi è Anna Oxa

Nome e cognome: Anna Hoxha

Nome d’arte: Anna Oxa

Età: 61 anni

Data di nascita: 28 aprile 1961

Luogo di nascita: Bari

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,72 m

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante e conduttrice

Marito: Anna Oxa è single, ma è stata sposata tre volte

Figli: Francesca e Qazim

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @annaoxa_oxarte

Sito Internet: Oxarte

Anna Oxa età, altezza e biografia

Chi è Anna Oxa, quanti anni ha, di dov’è originaria e dove vive in Svizzera? Vediamo tutte le informazioni riguardanti la sua biografia. All’anagrafe Anna Hoxha, è nata a Bari il 28 aprile 1961. Ha quindi 61 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è di 1,72 m, mentre non abbiamo informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, chi è la mamma e chi è il suo papà? Suo padre è albanese, originario di Kruja, e la madre di Buggiano, in provincia di Pistoia. Ma come detto, lei è nata a Bari e ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza nel quartiere di San Pasquale. Si è diplomata al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari. Oggi vive in Svizzera e più nel dettaglio a Prato Leventina, una piccola frazione che fa parte del Comune svizzero di Rodi. Si tratta di un comune con poco più di 400 abitanti, nel Canton Ticino e nella zona della Regione Tre Valli.

Da sempre appassionata di canto e musica, ha iniziato ad esibirsi da bambina nei pianobar della sua città. All’età di 15 anni ha iniciso il suo primo 45 giri contenente il brano Fiorellin del prato.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale chi è il marito di Anna Oxa e che lavoro fa? Possiamo subito dirvi che la cantante è stata sposata tre volte. Il primo marito era il musicista Franco Ciani. Poi ha sposato l’imprenditore e politico kosovaro Behgjet Pacolli. E la terza volta è convolata a nozze con Marco Sansonetti, sua ex guardia del corpo. I matrimoni sono tutti finiti col divorzio.

Ha avuto anche una relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls. Da questa relazione sono nati i due figli della cantante: Francesca e Qazim.

Anna Oxa è dichiaratamente vegana. E dal 2020 ha ottenuto la cittadinanza albanese.

Dove seguire Anna Oxa: Instagram e social

Ora che abbiamo alcune informazioni in più su Anna Oxa, dov’è possibile seguirla sui social? Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 18 mila follower.

Il profilo è sempre molto aggiornato con tutte le news che la riguardano.

Inoltre potete visitare il suo sito internet ufficiale per non perdere nessuna notizia ed evento su di lei.

Carriera

La carriera di Anna Oxa è veramente lunghissima e fatta di grandi successi. Il suo debutto nel panorama musicale che conta è avvenuto il 26 gennaio 1978 al Festival di Sanremo, cantando Un’emozione da poco. Lei non aveva nemmeno 17 anni. Arrivò al secondo posto e conquistò il primo posto della categoria Interpreti. E di quell’anno è anche il suo primo album d’esordio: Oxanna.

Nella sua carriera ha pubblicato molti album e ha inciso canzoni che sono diventate successi enormi, come ad esempio la già citata Un’emozione da poco, e poi Quando nasce un amore, Ti lascerò, Senza pietà, Camminando camminando. Ha collaborato con artisti di grande calibro come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni. Inoltre ha reinterpretato brani di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Fabio Concato e Lucio Battisti, oltre a cover di Patti Smith e John Lennon.

Parallelamente alla carriera discografica, ha avuto anche esperienze come conduttrice televisiva, presentando Fantastico 9 con Enrico Montesano e Fantastico 10 con Massimo Ranieri, il Festival di Sanremo 1994 con Pippo Baudo e Cannelle, e altre trasmissioni.

Festival di Sanremo

Anna Oxa ha partecipato per quattordici volte al Festival di Sanremo e quella del 2023 è la quindicesima. La prima è stata nel 1978 con Un’emozione da poco, arrivando al secondo posto e prima negli interpreti. Poi è tornata nel 1982 con Io no e arrivando tra i finalisti. Ha partecipato poi per tre anni di fila (1984, 1985 e 1986) arrivando i primi due anni al settimo posto e il terzo anno al quinto. È tornata sul palco dell’Ariston con Quando nasce un amore nel 1988 arrivando settima.

La prima vittoria del Festival di Sanremo risale al 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali. Mentre l’anno successivo con Donna con te è arrivata quarta. Ha sfiorato la vittoria (piazzandosi seconda) nel 1997 con il brano Storie. Mentre ha vinto una seconda volta, ma da solista, nel 1999 con Senza pietà. Ha partecipato anche alle edizioni 2001, 2003, 2006 e 2011.

Come detto ha anche presentato un Festival nel 1994 accanto a Pippo Baudo e Cannelle.

Festivalbar

Non sono mancate nemmeno le partecipazioni di Anna Oxa al Festivalbar. La prima è stata nel 1978 col brano Fatelo con me dove ha vinto il premio Rivelazione dell’anno. Ha inoltre preso parte al Festival esistivo per quasi tutti gli anni ’80 e alcuni volte anche negli anni ’90. L’ultima volta è stato nel 2003.

Eurovision Song Contest

Nel 1989, avendo vinto il Festival di Sanremo, Anna Oxa e Fausto Leali hanno partecipato all’Eurovision Song Contest. Il brano scelto per partecipare non è stato quello vincitore del Festival, ma Avrei voluto. Si sono piazzati al nono posto.

Amici

Negli anni Anna Oxa ha preso parte anche al programma Amici di Maria De Filippi, sia come ospite che come giudice. Andando nel dettaglio, nel 2010 ha duettato con Emma in Quando nasce un amore. È tornata nel 2013 per duettare con Verdiana in È tutto un attino e Tutti i brividi del mondo. Mentre nel 2016 ha fatto parte della giuria del Serale accanto a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli.

Ballando con le stelle

Nel 2013 Anna Oxa ha partecipato alla nona edizione di Ballando con le stelle. Nel programma di Milly Carlucci è stata in coppia con Samuel Peron. Ma purtroppo, dopo poche settimane, si è dovuta ritirare dalla gara perché si era infortunata a una gamba.

Album e canzoni

La lista degli album e dei singoli di Anna Oxa è davvero immensa, tutti grandissimi successi che hanno regalato emozioni al pubblico. Vediamo quali sono.

Album

1978 – Oxanna

1979 – Anna Oxa

1980 – Controllo totale

1983 – Per sognare, per cantare, per ballare

1984 – La mia corsa

1985 – Oxa

1986 – È tutto un attimo

1988 – Pensami per te

1989 – Tutti i brividi del mondo

1992 – Di questa vita

1993 – Cantautori

1993 – Do di petto

1994 – Cantautori 2

1996 – Anna non si lascia

1999 – Senza pietà

2001 – L’eterno movimento

2003 – Ho un sogno

2010 – Proxima

2011 – Proxima Special Edition

Singoli

1976 – Fiorellin del prato

1978 – Un’emozione da poco/Questa è vita

1978 – Fatelo con me/Pelle di serpente

1979 – Il pagliaccio azzurro/La sonnambula

1980 – Controllo totale/Metropolitana

1981 – Toledo/Proprio tu

1982 – Io no/Cammina

1982 – Fammi ridere un po’/Ed Anna pensò

1983 – Senza di me/Hi-Fi

1984 – Non scendo/Primo amore come stai

1984 – Eclissi totale/Tornerai

1985 – A lei/Piccola piccola fantasia

1985 – Parlami/Piccola piccola fantasia

1986 – È tutto un attimo/Tenera immagine

1988 – Tu non ridi più/Tu non ridi più

1988 – Tu non ridi più/Pensami per te

1988 – Quando nasce un amore/Estensione

1989 – Ti lascerò/Ti lascerò (versione strumentale)

1989 – Tutti i brividi del mondo/Telefonami

1989 – Avrei voluto/Avrei voluto (instrumental)

1990 – Donna con te/Donna con te (versione strumentale)

1992 – Mezzo angolo di cielo

1996 – Spot

1997 – Storie

1997 – Medley: Tutti i brividi del mondo/ E’ tutto un attimo / Donna con te

1999 – Chissà

1999 – Senza pietà

1999 – Come dirsi ciao

1999 – Camminando camminando

2001 – L’eterno movimento

2001 – Un’emozione da poco (vers. 2001)

2001 – Io sarò con te/Controvento

2001 – La panchina e il New York Times

2003 – Cambierò

2003 – Questa sono io

2003 – Il muro

2004 – In trattoria

2006 – Processo a me stessa

2010 – Tutto l’amore intorno

2010 – Scarpe con suole di vento

2011 – La mia anima d’uomo

2016 – L’America non c’è

2020 – Primo cuore (Canto nativo)

2023 – Sali (Canto dell’anima)

Anna Oxa a Sanremo 2023

Per Anna Oxa quella di Sanremo 2023 è la quindicesima partecipazione. La cantante prende parte alla gara che si svolge dal 7 all’11 febbraio con il brano Sali (canto dell’anima). Il brano porta tra le firme quella di Francesco Bianconi, leader della band Baustelle.

I Big in gara a Sanremo 2023

Conosciamo i Big di Sanremo 2023 e i titoli delle loro canzoni:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

Il percorso di Anna Oxa a Sanremo 2023

La gara per Anna Oxa a Sanremo 2023 inizia il 7 febbraio esibendosi per prima nella prima serata del Festival. L’artista porta sul palco la canzone Sali (canto dell’anima). Per la serata delle cover invece si esiberà insieme a iLjard Shaba cantando Un’emozione da poco.