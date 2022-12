NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Dicembre 2022

Sanremo 2023

Anna Oxa partecipa al Festival di Sanremo per la 15esima volta: in passato la cantante ha vinto per due volte la kermesse.

Anna Oxa sul palco di Sanremo 2023

Poche ore fa sono stati svelati i 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023, e a sorpresa a tornare all’Ariston sarà nientemeno che Anna Oxa. È dal 2011 che l’amata cantante non partecipa alla kermesse musicale e di certo in molti attendono di scoprire come l’artista ci stupirà. Al momento non conosciamo ancora il titolo della canzone che Anna presenterà a Sanremo, ma solo tra pochi giorni ne sapremo di più in merito. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, noi di Novella2000.it vi sveliamo un retroscena legato alla cantante che forse non conoscete.

Non tutti sanno infatti che si tratta della 15esima partecipazione a Sanremo per Anna. In passato la Oxa ha preso parte al Festival della canzone italiana per ben 14 volte, vincendo la manifestazione in due occasioni: nel 1989 con Ti Lascerò (in collaborazione con Fausto Leali) e 1999 con Senza Pietà.

Ma non solo. Durante le sue 14 partecipazioni al Festival di Sanremo, Anna Oxa si è classificata al secondo posto, sfiorando così la vittoria, per due volte: nel 1978 con Un’Emozione da Poco, e nel 1997 con Storie. La cantante dunque rientra tra gli artisti con il maggior numero di partecipazioni al Festival insieme ad Al Bano, Peppino di Capri, Toto Cutugno e Milva. Durante i suoi Sanremo, la cantante ha sempre saputo stupire il pubblico e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

Anche in questa occasione infatti la Oxa avrà degli assi nella manica e i fan, e non solo, attendono di scoprire cosa accadrà durante il Festival. Non resta che attendere il prossimo febbraio dunque per la partenza ufficiale della nuova edizione della kermesse musicale, che vede il ritorno di Amadeus alla conduzione. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Festival della canzone italiana, e non solo.