Durante un recente concerto di Anna Pepe qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino tra il pubblico. A quel punto la cantante è stata costretta a fermare lo show.

Panico al concerto di Anna Pepe

Sono settimane importanti, queste, per Anna Pepe. Dopo il successo raggiunto negli ultimi mesi, la giovanissima rapper ha dato il via al suo primo tour di palasport, che sta registrando sold out su sold out. Si tratta di un traguardo enorme per la cantante, che questa estate ha dominato le classifiche con il brano Désolée. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha iniziato a far discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando la tournée della Pepe ha fatto tappa a Bologna. Durante lo spettacolo qualcuno tra il pubblico ha però deciso di tirare un brutto scherzo alla folla presente e ha spruzzato uno spray al peperoncino, causando non pochi problemi. Nel giro di pochi istanti infatti l’aria è diventata irrespirabile e nel bel mezzo del parterre si è aperto un vero e proprio varco.

In breve la sostanza ha raggiunto anche il pubblico seduto sugli spalti e la stessa Anna Pepe, resasi conto dell’accaduto, è stata costretta a fermare il concerto. A quel punto le luci si sono accese e lo show è stato interrotto per circa 20 minuti. Dopo l’intervento della sicurezza, che ha aperto i portelloni per permettere all’aria fresca di entrare all’interno della struttura, il live è ripreso in totale sicurezza.

Il video del momento tuttavia in queste ore ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti sui social, che hanno duramente criticato l’autore di questo brutto scherzo.

