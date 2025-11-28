Dopo un periodo di pausa, Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 con Enrico Papi. Vediamo insieme la data di inizio, i vip che parteciperanno e tutte le novità della seconda edizione del programma musicale.

Torna Sarabanda Celebrity con Enrico Papi

Sarabanda Celebrity, lo storico programma musicale, tornerà su Italia 1 con una seconda edizione, ancora una volta condotto da Enrico Papi. Il format che ha appassionato il pubblico con le sue sfide musicali tra vip, avrà di nuovo come protagonista il celebre conduttore, pronto a regalare nuove emozioni e divertimento ai telespettatori.

LEGGI ANCHE: Caduta Libera torna su Canale 5 con Max Giusti, quando inizia e a che ora

Dopo il buon successo della prima edizione, che ha visto Enrico Papi alla guida del programma, Mediaset ha deciso di investire in una seconda stagione. La prima edizione, trasmessa tra il 25 maggio e il 20 luglio 2025, ha registrato ottimi ascolti, con 951.000 telespettatori e un 7.24% di share, confermando il successo del format in versione Celebrity.

Questo ha spinto la rete a confermare Papi e a puntare ancora su un programma che mescola musica e celebrità.

I vip in gara a Sarabanda

La seconda stagione di Sarabanda Celebrity vedrà nuovi vip sfidarsi nelle prove musicali. Lo show ha il formato ideale per intrattenere il pubblico con giochi musicali e sfide tra volti noti del mondo dello spettacolo. Nella prima edizione, Anna Tatangelo, Sergio Friscia, Rosa Chemical, Alvin e Sabrina Salerno sono stati tra i protagonisti più amati, e sicuramente alcuni di loro torneranno anche in questa seconda edizione.

Anche se i dettagli sui concorrenti non sono ancora stati svelati, si parla già di un parterre ricco di vip provenienti da vari ambiti dello spettacolo. Se nella scorsa edizione i protagonisti più ricorrenti sono stati Anna Tatangelo e Sergio Friscia, è probabile che anche in questa stagione vedremo la partecipazione di volti già noti.

LEGGI: Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 con un nuovo show musicale

Quando va in onda Sarabanda Celebrity?

La seconda edizione di Sarabanda Celebrity è attesa su Italia 1 a breve, con la messa in onda che dovrebbe partire nei prossimi mesi. Dovrebbe acquisire la fascia pre-serale o serale. Da capire come decideranno di collocarlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.