Anna Pettinelli è stata presente a Olbia in occasione del concerto per RDS e tra i cantanti il pubblico ha potuto vedere anche Nicolò Filippucci. Ecco il video del momento in cui la maestra di Amici e il suo ex allievo si sono incontrati.

L’incontro tra Anna Pettinelli e Nicolò Filippucci

Anna Pettinelli ha avuto all’interno della sua squadra di Amici 24 TrigNO, che ha vinto la categoria del Canto, e Nicolò Filippucci, che è uscito dalla competizione anche se il pubblico lo dava come favorito. Questa sua uscita non è stata presa molto bene dagli spettatori e anche la maestra stessa ha voluto scrivere un lungo messaggio dedicato al giovane cantante:

“[…] Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno. E tu lo hai fatto. Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi”.

In questi mesi Nicolò ha partecipato a vari concerti in giro per tutta Italia, senza parlare al tour degli instore per promuovere il suo primo EP, e ha avuto l’occasione di incontrare di nuovo Anna Pettinelli proprio ieri sera. Qui sotto possiamo vedere il video in cui l’insegnante di Amici gli corre incontro per abbracciarlo.

🔹Nicolò con Anna nel post di rds_official#NicoloFilippucci pic.twitter.com/BXMkBxhT1v — Nicolò Filippucci Updates (@nicolo_updates) July 12, 2025

“Bello che sei, ti ho visto dappertutto! Fatti toccare“, ha esclamato con grandissima gioia Anna entusiasta del suo successo. Nicolò era evidentemente molto contento e in un secondo momento si è aggiunto al gruppo TrigNO, presente anche lui all’evento organizzato da RDS a Olbia.