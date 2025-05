Anna Pettinelli, la professoressa di Nicolò Filippucci ad Amici 24, ha scritto un lungo post sui social dopo l’eliminazione dal talent del cantante. Ecco che cosa ha scritto.

La dedica di Anna Pettinelli a Nicolò

Nicolò Filippucci, davanti agli occhi sconcertati di tutta Italia, ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 24 ieri sera. L’eliminazione è stata a sorpresa perché, stando alle anticipazioni, tutti erano convinti che sarebbero arrivati in sei allievi in finale.

Invece così non è stato e il pubblico è insorto sui social per commentare quella che da qualcuno è stata definita “l’uscita più ingiusta della storia“. Fino a poche ore fa la sua professoressa, Anna Pettinelli, non aveva ancora parlato pubblicamente ma adesso sul suo profilo Instagram è spuntata una lunga dedica:

“Caro, carissimo Nicolò. Prendo in prestito questa immagine. È l’immagine di una delle tante storie pubblicate in queste ore, un’immagine emblematica, perché anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno.

E tu lo hai fatto. Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi”.

Anna Pettinelli dimostra di aver sempre creduto in Nicolò ed è convinta che fuori dalla scuola avrà grande successo. La maestra ha preso la foto di un fan del cantante in cui si legge “sei e sarai per sempre Amici 24“, perché anche per la Pettinelli ha saputo lasciare un segno che non verrà cancellato facilmente.