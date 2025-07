TrigNO ha concluso il suo tour degli instore in giro per l’Italia e ha celebrato tutto ciò pubblicando uno scatto ‘piccante’ sul proprio profilo Instagram.

La foto hot di TrigNO

TrigNO è stato il vincitore della categoria Canto ad Amici 24, riuscendo a battere anche Nicolò Filippucci che era stato come il favorito dell’edizione. Subito dopo la fine della trasmissione di Canale 5 ha dato il via al suo tour degli instore in giro per l’Italia per promuovere il suo primo EP.

LEGGI ANCHE: “Ex gieffino squalificato per frase controversa in passato” contattato per il nuovo Grande Fratello

Abbiamo visto sui social numerose interazioni con i fan e a una delle più recenti tappe è stato presente anche l’amico Nicolò, con il quale ha duettato più volte all’interno del talent di Maria De Filippi. Nel corso delle tappe i suoi follower gli hanno regalato tantissimi cartelloni, oggetti e pupazzi e il giovane cantante ha voluto celebrare tutto questo in modo un po’ particolare.

Come possiamo vedere qui sotto, infatti, TrigNO ha pubblicato una gallery che ha come prima foto se stesso disteso sui doni dei fan. La particolarità sta nel fatto che è completamente nudo e per coprire le parti intime utilizza un orsacchiotto di peluche. In descrizione ha scritto:

“INSTORES FINITI. Mi fate bene, non so più dove mettere l’amore che ricevo. Non ci resta che cantare…o urlare, dipende dai punti di vista. Ci vediamo ai live fam”.

La foto di TrigNO per celebrare la fine degli iinstore

Ovviamente i follower sono andati su di giri e hanno commentato con enorme entusiasmo. Qualcuno ha anche fatto una battuta affermando: “Tutorial su come diventare un orsetto?“. Insomma, solo giudizi positivi verso la sua persona e il talento che ha dimostrato come cantante! Auguriamo a TrigNO una lunga carriera sempre più di successo.